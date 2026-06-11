Der Mittwoch stand beim ZDF wieder im Zeichen des "XY"-Kosmos - und während die Quoten des Vorabend-Ablegers "XY Spuren des Verbrechens" angesichts von im Schnitt 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 9,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie nur 4,2 Prozent in der jungen Altersgruppe 14-49 erneut eher blass blieben, lief es für zwei Folgen der Reihe "XY gelöst" mit Sven Voss in der Primetime richtig gut.

3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge um 20:15 Uhr, ab 21 Uhr erhöhte sich diese Zahl sogar noch afu 3,93 Millionen. Zum Vergleich: Das Mutterschiff "Aktenzeichen XY... ungelöst" kam vergangene Woche auf 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Anfang Mai sahen 3,8 Millionen zu - damit hinkt der Ableger gar nicht mehr allzu weit hinterher.

Die Marktanteile beliefen sich nicht nur beim Gesamtpublikum auf sehr starke 18,9 und 19,4 Prozent, wie das XY-Original punktete "XY gelöst" auch in den jüngeren Altersgruppen: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Marktanteile von 12,0 und 14,4 Prozent erzielt, bei den 14- bis 59-Jährigen sogar 16,1 und 17,3 Prozent. In beiden Altersgruppen war "XY gelöst" gleichauf mit der "Tagesschau" im Ersten die meistgesehene Sendung des Tages - wobei bei der "Tagesschau" noch etliche weitere Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Parallel-Ausstrahlungen in den Dritten und bei Phoenix hinzukommen.

Die ARD versuchte sich unterdessen schon an der Einstimmung auf die heute startende Fußball-Weltmeisterschaft und zeigte um 20:15 Uhr die Reportage-Reise "WM-Wahnsinn und Titelträume". Immerhin 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich dafür, was für einen ordentlichen Marktanteil von 11,0 Prozent reichte. Auffällig: Es waren für ARD-Verhältnisse ungewöhnlich viele Jüngere darunter, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil mit 11,5 Prozent sogar etwas höher.

Auch im ZDF war die WM am späteren Abend schon Thema: Das "Auslandsjournal spezial: Mexiko im WM-Fieber" erreichte ab 22:15 Uhr fast genauso viele Menschen wie die ARD-Reportage um 20:15 Uhr: 2,11 Millionen waren dabei, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Und auch hier gilt: Mit dem Fußball sind auch die Jüngeren zu erreichen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil erzielt. Die nachfolgende Doku "Die Spur" über "Die Deutsche aus den Epstein-Files", die am Mittwoch schon für Schlagzeilen gesorgt hatte, sahen sich dann 1,19 Millionen Menschen an. Die Marktanteile lagen sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei 9,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;