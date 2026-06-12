Rund zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend das Eröffnungsspiel der Fußball-WM, das um kurz nach 21 Uhr angepfiffen wurde - damit dominierte das ZDF natürlich den Abend nach Belieben, es blieb aber durchaus noch Platz für andere Sender, um zu punkten. Gelungen ist das unter den größeren Sendern allerdings nur dem Ersten, das auf das altbewährte Rezept der Krimi-Wiederholungen setzte.

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" schaffte es, trotz Fußball 4,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken, was für 17,1 Prozent Marktanteil reichte - nur nur angesichts der Umstände ein richtig guter Wert. "Harter Brocken: Der Geheimcode" hatte es ab 21:45 Uhr dann zwar schwerer, mit einer Gesamt-Reichweite von 2,19 Millionen reichte es aber trotzdem für ordentliche 11,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren konnte Das Erste damit allerdings nichts ausrichten, der "Wien-Krimi" lag in der Altersgruppe 14-49 bei 2,9 Prozent, "Harter Brocken" bei 1,7 Prozent.

Allerdings schafften es auch die privaten Sender nicht, mehr junges Publikum zu sich zu locken. RTL beispielsweise ging mit seinen "Bachelors" trotz Erstausstrahlung mit Marktanteilen von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 2,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen unter. Insgesamt sahen 590.000 Personen zu - immerhin nur 100.000 weniger als zum Auftakt am Abend zuvor, trotzdem ebenso wie der Marktanteil neue Allzeit-Tiefs für das Format.

Der Rest der Sender zeigte nur Wiederholungen zur Schadensbegrenzung. "Hast du Töne?" kam in Sat.1 auf knapp unter eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag Sat.1 mit 2,6 Prozent gleichauf mit RTL. Ebenfalls 2,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte ProSieben mit "Darüber staunt die Welt" und dem Gaga-Titel "Die lustigsten Auweia-Pannen". Insgesamt sahen 0,46 Millionen Menschen im Schnitt zu, in der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil bei 2,5 Prozent. "American Pie 2" holte bei Kabel Eins 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "The Dark Knight" bei Vox ebenso. "Reeperbahn privat" erzielte bei RTLzwei 2,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;