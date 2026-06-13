Nach dem fulminanten Auftakt mit mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat die Fußball-Weltmeisterschaft am zweiten Abend deutlich Federn lassen müssen. Fast drei Millionen weniger schalteten das Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina ein - an der Live-Übertragung im Ersten kam die Konkurrenz gleichwohl nicht vorbei.

Durchschnittlich 7,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 21:02 Uhr dabei, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 34,7 Prozent lag. Noch ein ganzes Stück besser lief es erneut beim jungen Publikum, wo sogar knapp mehr als jeder Zweite zusah: 2,28 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil hier auf hervorragende 50,5 Prozent. Das Eröffnungsspiel am Abend zuvor hatte jedoch noch die Marke von 60 Prozent überspringen können.

Doch nicht nur das Spiel selbst war gefragt: So erreichte die Vor- und Nachberichterstattung mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bereits starke 36,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe die "Tagesthemen" den Marktanteil in der Halbzeitpause bei 47,7 Prozent hielten. Durchschnittlich 6,59 Millionen Menschen sahen das Nachrichtenmagazin insgesamt. Das Erste punktete zudem am späten Abend mit der Doku "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand": 960.000 Personen blieben ab 23:30 Uhr dran, vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit einem Marktanteil von 19,8 Prozent noch einmal richtig gut.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum konnte derweil einzig das ZDF einigermaßen mithalten: Dort machten 4,30 Millionen Menschen eine Wiederholung von "Der Alte" zum mit Abstand stärksten WM-Verfolger, der Marktanteil lag um 20:15 Uhr zunächst bei 20,8 Prozent. Für die "SOKO Leipzig" blieben anschließend immerhin noch 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;