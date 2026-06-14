Nachdem ARD und ZDF an den ersten beiden WM-Tagen jeweils nur ein Spiel live übertrugen, gab's am Samstag erstmals zwei Partien im Zweiten zu sehen - und die sorgten erwartungsgemäß bis in die Nacht hinein für hohe Quoten. Dabei gelang es dem Sender erneut, mit dem frühen Spiel um 21 Uhr die Marke von 50 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu knacken.

Durchschnittlich 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse trieben den Marktanteil bei der Partie zwischen der Schweiz und Katar auf starke 53,3 Prozent. Damit lief es hier deutlich besser als beim Gesamtpublikum, wo der Marktanteil 33,8 Prozent betrug. Insgesamt schalteten 6,78 Millionen Menschen ein, um die Übertragung im ZDF zu sehen. Das waren somit noch einmal ein paar Fans weniger als am Abend zuvor bei der Begegnung zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina.

Ohnehin kam der Fußball-Abend erst vergleichsweise langsam in Schwung: Um 20:15 Uhr waren zunächst nur 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Vorberichterstattung dabei, sodass der ZDF-Marktanteil bei 13,0 Prozent lag. Zum Vergleich: Eine Wiederholung des "Zürich-Krimis" brachte es im Ersten auf 3,85 Millionen Personen, die einem Marktanteil von 19,6 Prozent entsprachen. Allerdings: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF zum Start in den Abend bereits bei starken 23,5 Prozent.

Nach Abpfiff blieben indes 4,21 Millionen Fans am Ball, beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei 43,8 Prozent. Mit dem um Mitternacht angepfiffenen Spiel erreichte das ZDF schließlich noch einmal stolze 48,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe, während insgesamt im Schnitt 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wach blieben und für 40,8 Prozent sorgten. Selbst nach 2 Uhr schlugen sich für die Analysen immer noch über eine Million Menschen für die WM die Nacht um die Ohren.

Der stundenlange WM-Erfolg schlug sich dann auch auf die Tagesmarktanteile nieder: Mit 21,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie sogar 27,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF am Samstag in beiden Gruppen völlig ungefährdet an der Spitze.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;