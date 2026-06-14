Comedy Central hat am Samstag einen höheren Tagesmarktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingefahren als Kabel Eins. Während der Sender aus Unterföhring im Schnitt nicht über 2,1 Prozent hinauskam, erreichte Comedy Central stolze 2,3 Prozent und fand nicht zuletzt tagsüber sein Publikum. Auf bis zu 4,5 Prozent Marktanteil brachten es etwa die stundenlangen Wiederholungen von "Futurama", wenngleich die Gesamt-Reichweiten eher überschaubar blieben. So wurden für die gegen 16 Uhr ausgestrahlte Folge lediglich 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewiesen, um kurz vor 20 Uhr waren immerhin 90.000 Personen mit dabei.

Noch stärker als für Comedy Central lief es am Samstag in der Zielgruppe aber für Nitro, das mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent als stärkster Spartensender hervorging und unter anderem RTLzwei hinter sich ließ, das über den gesamten Tag hinweg auf 2,5 Prozent kam. Möglich war das vor allem dank Motorsport: Die stundenlange Live-Übertragung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft sorgte ab 13:45 Uhr für einen Marktanteil von 3,2 Prozent und lockte im sehr langen Zeitraum bis 3 Uhr nachts insgesamt im Schnitt 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Bei RTLzwei war dagegen in der Primetime in Konkurrenz zur Fußball-WM nichts zu holen: So erreichte eine alte Folge von "Armes Deutschland" lediglich einen Marktanteil von 1,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ehe "Hartz und herzlich" anschließend gar auf 0,6 Prozent abstürzte. Bei Kabel Eins wiederum tat sich die Krimiserie "Elsbeth: Ein besonderer Fall" indes trotz zweier neuer Folgen schwer und blieb bei Marktanteilen von 1,6 und 1,0 Prozent hängen. Für "FBI: Most Wanted" ging es am späten Abend auf 0,6 Prozent nach unten, nach Mitternacht schaffte das "SEAL Team" sogar nur 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Recht wacker schlug sich dagegen RTL Super, das mit "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" immerhin 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und damit in Sachen Gesamt-Reichweite sogar Sat.1 und ProSieben überholte. Für ZDFneo waren dank "Star Trek IV" sogar 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer drin. Der Film war zudem auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent sehr erfolgreich. Und ebenfalls bemerkenswert: In die Hitliste der 25 meistgesehenen Sendungen des Tages schaffte es bei 14- bis 49-Jährigen auch das "Sandmännchen". Das trieb den Kika-Marktanteil um kurz vor 19 Uhr auf überraschend starke 9,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;