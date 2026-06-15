Die deutsche Nationalmannschaft hat einen fulminanten Auftakt in die Weltmeisterschaft gefeiert - und zwar nicht nur mit Blick auf den klaren 7:1-Erfolg über Curaçao, den das Team in Houston feierte. Beeindruckend fielen auch die Quoten der Live-Übertragung im Ersten aus, die sogar die Werte des EM-Eröffnungsspiels vor zwei Jahren in den Schatten stellten. Durchschnittlich 23,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 19:00 Uhr im Ersten mit dabei. Zum Vergleich: Beim EM-Auftakt 2024 gegen Schottland waren es fast eine Million weniger.

Noch krasser fällt der Vergleich zum ersten WM-Spiel der Nationalelf in Katar aus, das damals - auch bedingt durch die Anstoßzeit am Nachmittag - nicht einmal zehn Millionen Menschen erreichte. Die beiden weiteren Vorrundenspiele konnten zwar damals deutlich zulegen, blieben aber allesamt klar unter der Marke von 20 Millionen, die diesmal also schon zum Start locker übersprungen werden konnte.

Sehen lassen kann sich indes auch der Marktanteil, der am Sonntagabend beim Gesamtpublikum starke 70,2 Prozent betrug - über zwei Drittel aller Menschen, die zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saßen, entschieden sich damit also für das WM-Spiel im Ersten. Noch stärker lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 8,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für 81,5 Prozent Marktanteil sorgten. Die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch höher liegen, schließlich sind Livestreams, Public Viewings und die parallele MagentaTV-Übertragung in diesen Werten noch gar nicht enthalten.

Doch auch abseits des Spiel lief es für die ARD am Sonntag fulminant: So erreichte schon die Rahmenberichterstattung mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger im Schnitt 11,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 63,9 Prozent beim jungen Publikum. Die "Tagesschau" in der Halbzeitpause sahen schließlich sogar 22,29 Millionen Menschen. Das reichte für 67,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 79,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch die Dokuserie "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" war im weiteren Verlauf des Abends noch erfolgreich und kam ab 22:00 Uhr auf 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von 18,8 und 24,7 Prozent. Das nächtliche WM-Spiel zwischen den deutschen Gruppengegnern Elfenbeinküste und Ecuador sahen schließlich immerhin noch 950.000 Fans, was einen Gesamt-Marktanteil von 29,6 Prozent nach sich zog.

Klar, dass Das Erste dann auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile dominierte. Während es insgesamt für 34,4 Prozent Marktanteil reichte, erzielte der öffentlich-rechtliche Sender bei den 14- bis 49-Jährigen über den Tag hinweg fast unglaubliche 45,4 Prozent. Zum Vergleich: ZDF schaffte in dieser Altersgruppe als stärkster Verfolger gerade einmal 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;