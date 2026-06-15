Wenige Stunden bevor am Sonntag die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes WM-Spiel bestritt, veranstaltete Lego mit Fußball-Influencern und Promis wie Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Lukas Podolski ein eigenes Fußballturnier. Zu sehen war die "Lego Arena Show" ab 16 Uhr bei ProSieben - doch für einen Einschaltimpuls sorgte die Übertragung aus dem Münchner BMW Park erkennbar nicht.

Gerade einmal 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die Dauerwerbesendung, die damit beim Gesamtpublikum nur einen Marktanteil von 1,2 Prozent erzielte. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die "Lego Arena Show" nichts reißen und blieb mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent ziemlich blass. Damit passte sich das Event dem Umfeld an, denn zuvor waren schon Wiederholungen von "Wer ist das Phantom?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" im tief einstelligen Bereich unterwegs - und später gab's dann gegen die Fußball-WM ohnehin nichts mehr zu holen.

Deutlich erfolgreicher als bei ProSieben war beim jungen Publikum tagsüber hingegen das ZDF, das über Stunden hinweg auf zweistellige Marktanteile kam. So meldete sich um 14:45 Uhr das "Duell der Gartenprofis" mit richtig tollen 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück, nachdem schon "Waldis Welt" im Vorfeld mit 10,5 Prozent überzeugte. Insgesamt erreichten die "Gartenprofis" übrigens 1,50 Millionen Menschen, die für 14,9 Prozent Marktanteil sorgten.

Die Grundlage für den Erfolg bildete allerdings der "ZDF-Fernsehgarten", der ab 12:00 Uhr sogar von 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Starke 20,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,9 Prozent der bislang beste Wert der laufenden Saison erzielt wurde. Sehr erfolgreich war im Vorfeld auch schon die ARD-Show "Immer wieder sonntags", die beim Gesamtpublikum mit 1,40 Millionen Personen sowie 18,8 Prozent Marktanteil überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;