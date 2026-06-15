Blickt man auf die größten Zugewinne nach der endgültigen Gewichtung der Quoten - also der Berücksichtigung von zeitversetzter Nutzung durch Festplattenrekorder sowie Livestreams - dann findet sich an der Spitze des Rankings zunächst der übliche Verdächtige: Die "heute-show" legte mit der letzten Folge vor der Sommerpause nachträglich nochmal um eine Million auf im Schnitt nun 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, danach konnte auch das USA-Spezial von "Sketch History" einen deutlichen Zuwachs um 260.000 auf eine Gesamt-Reichweite von 2,47 Millionen verzeichnen, ebenso viel wie "Let's Dance - Die große Profi-Challenge": Dort ging's um 0,26 auf 2,37 Millionen nach oben.

Ebenfalls im Ranking findet sich diesmal aber Nitro - und zwar mit der Übertragung des French-Open-Finales, das Alexander Zverev nach fünf Sätzen für sich entscheiden konnte. Für Nitro wird nun eine Sehbeteiligung von 0,66 Millionen ausgewiesen, 180.000 mehr als nach der vorläufigen Gewichtung. Dadurch steigt der Marktanteil um 0,6 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar um 1,3 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vermutlich dürften es hier die Livestreams von RTL+ sein, die vor allem zu Buche schlagen. Auch bei Eurosport zog die ausgewiesene Reichweite nachträglich nochmal leicht um gut 60.000 auf 2,147 Millionen an.

Auch RTL war nach der Formel 1 noch in die Übertragung des Zverev-Matchs eingestiegen, hier ist der Vergleich allerdings schwer möglich, weil nachträglich die ausgewiesenen Zeiten verändert wurden. Zunächst waren hier das Match ab 17:51 Uhr und die nachfolgende Siegerehrung in einem, nun sind es zwei Teile. Demnach waren zwischen 17:51 Uhr und 19:47 Uhr im Schnitt 1,56 Millionen bei RTL dabei, bei der Siegerehrung & Highlights im Anschluss sogar etwa zwei Millionen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.06.

22:29 4,81

(+1,00) 26,2%

(+3,6%p.) 1,11

(+0,37) 31,3%

(+7,3%p.) Sketch History - USA Spezial 05.06.

23:05 2,47

(+0,26) 17,1%

(+0,9%p.) 0,56

(+0,09) 19,2%

(+1,7%p.) Let's dance - Die große Profi-Challenge 05.06.

20:14 2,37

(+0,26) 13,5%

(+0,9%p.) 0,45

(+0,05) 15,5%

(+0,6%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 03.06.

20:14 4,32

(+0,23) 20,8%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,13) 18,0%

(+2,6%p.) Nuhr im Ersten 04.06.

22:52 1,80

(+0,23) 14,2%

(+1,2%p.) 0,14

(+0,02) 5,0%

(+0,4%p.) French Open 2026 - Das Finale: Zverev gegen Cobolli 07.06.

15:12 0,66

(+0,18) 4,7%

(+0,6%p.) 0,18

(+0,06) 6,5%

(+1,3%p.) Eifersucht 01.06.

22:15 2,13

(+0,18) 15,5%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,05) 8,6%

(+1,4%p.) Joan 06.06.

21:03 0,22

(+0,16) 1,0%

(+0,7%p.) 0,02

(+0,01) 0,6%

(+0,3%p.) Die Anstalt 02.06.

22:14 1,87

(+0,16) 12,6%

(+0,6%p.) 0,28

(+0,02) 10,4%

(+0,3%p.) Markus Lanz 03.06.

23:17 1,20

(+0,15) 12,7%

(+1,0%p.) 0,18

(+0,04) 9,6%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.06.-07.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Noch ein ungewohnter Gast im Top10-Ranking ist One mit der Serie "Joan", die am Samstagabend in einem Rutsch mit allen sechs Folgen lief. Für Folge 2 wuchs die Reichweite nachträglich extrem von 0,06 auf 0,22 Millionen an - und lag damit laut AGF höher als bei Folge 1, die von 0,08 auf 0,20 Millionen zulegen konnte. Im weiteren Verlauf sank die Reichweite dann aber trotzdem wieder auf zuletzt im Schnitt 0,1 Millionen für die lezten beiden Folgen ab. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erhöhte sich letztlich im Staffelschnitt noch auf 0,9 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) (nur Sendungen 18-23:30 Uhr)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.06.

22:29 4,81

(+1,00) 26,2%

(+3,6%p.) 1,11

(+0,37) 31,3%

(+7,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.06.

19:37 1,48

(+0,13) 8,9%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,10) 18,8%

(+3,5%p.) One Piece 03.06.

18:03 0,07

(+0,04) 0,6%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 4,3%

(+2,8%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 03.06.

20:14 4,32

(+0,23) 20,8%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,13) 18,0%

(+2,6%p.) One Piece 05.06.

18:30 0,06

(+0,04) 0,5%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,04) 4,3%

(+2,2%p.) Die Landarztpraxis 02.06.

18:59 0,57

(+0,06) 3,6%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,04) 3,7%

(+1,9%p.) One Piece 03.06.

18:30 0,05

(+0,03) 0,4%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 2,7%

(+1,9%p.) One Piece 01.06.

18:03 0,05

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,04

(+0,03) 2,7%

(+1,7%p.) One Piece 01.06.

18:30 0,07

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 3,0%

(+1,7%p.) Sketch History - USA Spezial 05.06.

23:05 2,47

(+0,26) 17,1%

(+0,9%p.) 0,56

(+0,09) 19,2%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.06.-07.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Schaut man sich an, welche Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr ihren Marktanteil beim jungen Publikum besonders stark steigern konnten, dann wird die Hälfte der Top 10 von einem einzigen Format belegt: Der Anime-Serie "One Piece", die bei ProSieben Maxx am Vorabend läuft. Der vorläufig gewichtete Wochenschnitt lag bei ordentlichen 1,7 Prozent in der Altersgruppe 14-49 - und er verdoppelte sich nach der endgültigen Gewichtung noch auf hervorragende 3,5 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite hat sich verdoppelt - allerdings auf sehr überschaubarem Niveau von 0,03 auf 0,06 Millionen. Die Serie erreicht erkennbar nur ein ganz junges Publikum.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59) (nur Sendungen 18-23:30 Uhr)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.06.

22:29 4,81

(+1,00) 26,2%

(+3,6%p.) 2,18

(+0,68) 30,4%

(+6,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.06.

19:37 1,48

(+0,13) 8,9%

(+0,6%p.) 0,65

(+0,12) 12,6%

(+1,7%p.) Sketch History - USA Spezial 05.06.

23:05 2,47

(+0,26) 17,1%

(+0,9%p.) 1,15

(+0,17) 19,8%

(+1,6%p.) Eifersucht 01.06.

22:15 2,13

(+0,18) 15,5%

(+0,6%p.) 0,56

(+0,10) 10,8%

(+1,4%p.) Ridley 01.06.

22:52 0,22

(+0,14) 1,9%

(+1,2%p.) 0,07

(+0,06) 1,6%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 04.06.

18:49 1,79

(+0,14) 10,7%

(+0,6%p.) 0,48

(+0,09) 8,7%

(+1,3%p.) The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? 02.06.

22:39 0,25

(+0,08) 2,2%

(+0,6%p.) 0,18

(+0,06) 4,4%

(+1,2%p.) Inspector Barnaby 01.06.

23:24 0,95

(+0,11) 13,7%

(+0,8%p.) 0,18

(+0,05) 6,0%

(+1,2%p.) Die Landarztpraxis 02.06.

18:59 0,57

(+0,06) 3,6%

(+0,3%p.) 0,20

(+0,06) 4,0%

(+1,2%p.) One Piece 03.06.

18:03 0,07

(+0,04) 0,6%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 1,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.06.-07.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;