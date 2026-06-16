Die torlose WM-Begegnung zwischen Spanien und Kap Verde hat dem Ersten am Montag schon um 18:00 Uhr sehr starke Quoten beschert. Durchschnittlich 5,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 32,7 Prozent lag. Darunter waren 1,49 Millionen 14- bis 49-Jährige, die den Marktanteil in dieser Altersgruppe sogar auf 48,5 Prozent trieben.

Und auch das 21-Uhr-Spiel zwischen Belgien und Ägypten war beim Publikum gefragt: Hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei starken 45,5 Prozent, während insgesamt 6,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 33,5 Prozent sorgten. Damit liegen Reichweiten und Marktanteile derzeit deutlich über den Quoten, die ARD und ZDF vor dreieinhalb Jahren mit den Spielen der Weltmeisterschaft in Katar verzeichneten - damals hatten die meisten Vorrundenspiele bei weniger als 30 Prozent gelegen.

Die meistgesehene Sendung des Montags war allerdings kein Fußballspiel, sondern die "Tagesschau" um 20:00 Uhr, die zwischen den beiden vom Ersten übertragenen WM-Begegnungen lag: 8,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Nachrichtensendung alleine im Hauptprogramm - deutlich mehr als gewöhnlich. Schon beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 37,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 2,26 Millionen Personen sogar für 48,2 Prozent. Ebenfalls stark: In der Halbzeitpause des Spiels zwischen Belgien und Ägypten hielten die "Tagesthemen" im Schnitt 6,94 Millionen Fans vor dem Fernseher.

Um Mitternacht war dann auch noch ein weiteres WM-Spiel im ZDF, das jedoch mit diesen hohen Werten nicht mithalten konnte. Zu diesem Zeitpunkt sahen aber immerhin noch genau eine Million Menschen das Aufeinandertreffen von Saudi-Arabien und Uruguay. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 20,5 Prozent - ein sehr guter Wert, aber zugleich der bislang niedrigste des Turniers.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;