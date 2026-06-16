Auch wenn das ZDF bloß ein WM-Spiel gegen Mitternacht übertrug und die beiden reichweitenstärksten Partien dem Ersten überlassen muss, war es für den Mainzer Sender ein ausgesprochen erfolgreicher Start in die Woche. Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 15,3 Prozent ging das ZDF am Montag beim Gesamtpublikum als mit Abstand größter Verfolger des Ersten hervor - ein Erfolg, der nicht zuletzt auf die starke Daytime zurückzuführen ist.

Dort zeigte sich das ZDF in gewohnter Stärke und erreichte schon um 15:05 Uhr mit "Bares für Rares" im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 25,5 Prozent entsprachen. "heute - in Europa" steigerte sich danach sogar auf 2,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 27,5 Prozent, ehe "Die Rosenheim-Cops" schließlich 2,20 Millionen Menschen unterhielten. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei stolzen 27,2 Prozent. Besonders bemerkenswert: "Bares für Rares" räumte auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit herausragenden 16,9 Prozent Marktanteil ab, nachdem schon die "Küchenschlacht" auf 13,9 Prozent gekommen war.

Starke Quoten verzeichnete das ZDF aber auch in der Primetime: Mit der Krimi-Wiederholung "Die Toten vom Bodensee" positionierte sich der öffentlich-rechtliche Sender als mit Abstand stärkster WM-Verfolger und zählte 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Starke 20,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen nur für 4,5 Prozent reichte, dürfte man angesichts dessen wohl verschmerzen können. Etwas schwerer tat sich dagegen "Markus Lanz": Der ZDF-Talk lief ausnahmsweise schon um 22:13 Uhr und kam gegen weite Teile des WM-Spiels zwischen Belgien und Ägypten nicht über 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 9,0 Prozent hinaus.

Stärkster Privatsender in der Primetime war indes RTL, wo "Undercover Boss" auf 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,1 Prozent kam. Sat.1 setzte dagegen auf eine "Spiegel TV-Reportage" und blieb bei 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, während "Transformers - Die Rache" bei ProSieben nicht über 400.000 Personen hinauskam. Bei Vox wiederum lief es für "Goodbye Deutschland" mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern besser. Alle drei Sender lagen in der Zielgruppe aber bei jeweils weniger als vier Prozent Marktanteil.

So gesehen kann man nicht zuletzt bei Kabel Eins zufrieden sein, wo der Film-Klassiker "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" mit 4,0 Prozent Marktanteil auf Senderschnitt lag. Nichts zu holen gab es dagegen für mehrere Folgen der "Geissens", für die es bei RTLzwei nur für Marktanteile zwischen 1,5 und 2,4 Prozent reichte. Noch vor allem Privatsendern lag übrigens ZDF: Dort erreichte "Inspector Barnaby" zuerst 1,23 Millionen und schließlich sogar 1,39 Millionen Menschen. Nach 23 Uhr erreichte eine weitere Folge der Krimireihe fast zehn Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;