Brachten es in der letzten Mai-Woche in der AGF-Ausweisung noch acht Programmmarke auf eine Streaming-Nettoreichweite von mehr als einer Million Personen, so waren es laut der AGF-Ausweisung in der ersten Juni-Woche nur noch vier - neben den drei News-Marken "ntv Nachrichten", "Tagesschau" und "ZDFheute" war das nur "LOL: Last One Laughing".

Obwohl hier keine neue Folge mehr dazu kam, erreichte die Prime-Video-Comedy noch 1,785 Millionen Personen in der Woche ab dem 1. Juni. In der Woche zuvor waren es noch 2,7 Millionen - aber da gab es eben auch noch die Veröffentlichung der letzten beiden Episoden der aktuellen Staffel. Selbes Phänomen bei "Off Campus": Hier sank die Nettoreichweite ebenfalls, aber auch hier gibt's ja schon länger keine neuen Folgen mehr - und wer schon mit der Staffel durch ist, taucht hier natürlich nun nicht mehr auf. Trotzdem reichte es noch für eine Top 10-Platzierung.

Im Reality-Segment führt "Prominent getrennt" das Feld zwar weiterhin an, allerdings wurde die Millionen-Marke nach drei Wochen nun wieder nach unten durchbrochen: Es ging deutlich um rund 170.000 auf eine Nettoreichweite von 0,881 Millionen Personen runter. "Ex on the Beach" nimmt dahinter fahrt auf und legte um über 220.000 auf 0,687 Millionen zu und rangierte damit im Reality-Bereich auf Platz 3 hinter "Kampf der Realitystars" von RTLzwei, das in der Finalwoche auch schon merklich Federn ließ.

Im Vorfeld der Fußball-WM taucht unterdessen eine der diversen Dokus über frühere Turniere im Streaming-Ranking auf: "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" erreichte in der ARD-Mediathek 0,633 Millionen Personen in der Woche zwischen dem 1. und 7. Juni. Online ging die Dokuserie am 2. Juni. Auch "Mission Sommermärchen" über die WM 2006 tauchte in den ZDF-internen Streaming-Top5 nun erstmals auf und erreichte dort eine Nettoreichweite von 0,45 Millionen. Der direkte Vergleich mit dem ARD-"Albtraum" hinkt aber, weil die Folgen der ZDF-Reihe schon seit Mai online stehen. In den ersten beiden Wochen schaffte es das Format aber nicht ins Top-Ranking - zumindest lässt sich also festhalten: Der 94er-Albtraum erwischte eine stärkere Auftakt-Woche.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 23

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only LOL: Last One Laughing Germany Amazon 1,785 ntv Nachrichten RTL 1,357 Tagesschau ARD 1,283 ZDFheute ZDF 1,160 Sportschau ARD 0,989 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,928 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,881 Sturm der Liebe ARD 0,842 Kampf der Realitystars RTLzwei 0,750 Off Campus Amazon 0,731 heute-show ZDF 0,695 Ex on the Beach RTL 0,687 Tatort ARD 0,667 WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum ARD 0,633 In aller Freundschaft ARD 0,612 Spider-Noir Amazon 0,584 Welt News Axel Springer 0,580 Rote Rosen ARD 0,543 Temptation Island RTL 0,528 ZDFinfo Doku ZDF 0,522

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 01.06.2026-07.06.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17804 vom 15.06.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.