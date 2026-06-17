Während die Marktanteile der großen Privatsender am Dienstag vergleichsweise dürftig ausfielen - auch wenn die Fußball-WM nur bei MagentaTV zu sehen war lief dort ein Spar-Programm aus Wiederholungen - überrascht Tele 5 mit einem starken Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das ist das Dreifache dessen, was der Sender im Mai im Schnitt erreichte und reichte für Platz 9 im Senderranking. Mehr noch: Unser Marktanteils-Archiv reicht bis 2016 zurück und spuckt keinen Tag mit einem noch höheren Wert für Tele 5 aus.

Tele 5 zeigte um 20:15 Uhr den Film "Die Noobs - Klein aber gemein" und erzielte damit gute 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, vor allem trumpfte im Anschluss aber "The Call - Leg nicht auf!" mit hervorragenden 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. Insgesamt sahen etwa eine viertel Million Menschen ab 20:15 Uhr zu, bei "The Call" zog die Reichweite noch auf 0,27 Millionen an. Auch "Doctor Who" erzielte um Mitternacht noch starke 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Außerdem konnte sich Tele 5 auch auf Captain Picard und seine Crew verlassen: "Star Trek - Das nächste Jahrhundert" erzielte am Vorabend bis zu 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die letzte von vier Folgen lag ab kurz nach 19 Uhr auch schon bei einer Gesamt-Reichweite von fast einer viertel Million.

Ein starker Tag war's unterdessen auch für ProSieben Maxx, wo man sich über einen Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe freuen kann. Hier holte "Family Guy" um 20:15 Uhr sehr gute 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach kamen "Die Simpsons" noch auf Werte um die zweieinhalb Prozent. Am Vormittag ließ "Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze" die Marktanteile zwischenzeitlich sogar auf über fünf Prozent steigen.

Vor allem beim Gesamtpublikum punkten konnte ZDFneo, wo ein "Helen Dorn"-Krimi 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, was 5,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Jüngere waren aber nicht allzu viele darunter, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 1,4 Prozent. Dafür ließen "Doppelhaushälfte" und "Sinn und Sinnlichkeit" am späteren Abend die Marktanteile in der jüngeren Altersgruppe noch auf über zwei Prozent steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;