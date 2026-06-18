Gegen die Fußball-Weltmeisterschaft, die den ZDF-Marktanteil im Laufe des Abends auf über 50 Prozent schraubte, war am Mittwoch auf Seiten der Privatsender wieder keinerlei Kraut gewachsen. An zweistellige Marktanteile war in der Primetime nicht zu denken - und so reichten Kabel Eins um 20:15 Uhr schon 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, die einen Marktanteil von 4,5 Prozent nach sich zogen, um mit "Scary Movie 4" das Verfolgerfeld anzuführen. Im Anschluss erzielte der Sender mit "Scary Movie 2" dann noch 4,1 Prozent.

Insgesamt blieben die Reichweiten beider Filme gleichwohl überschaubar: 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu Beginn des Abends dabei, 270.000 blieben auch im Anschluss dran. Hier waren Sat.1 und ProSieben im Senderfamilien-internen Wettstreit zwar mit jeweils etwas über einer halben Million gefragter - doch an einen echten Erfolg war auch hier letztlich kaum zu denken. So blieb die Rankingshow "111 fantastische Fachkräfte" in Sat.1 bei nur 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, ehe "111 furchtlose Viecher" auf 2,1 Prozent abstürzte, während der Spielfilm "Alita: Battle Angel" bei ProSieben mit 3,4 Prozent enttäuschte.

Noch dahinter sortierte sich RTLzwei ein, das mit der Camping-Dokusoap "Bella Italia" bei 2,5 Prozent Marktanteil hängen blieb, während es Vox mit "Bones" sogar noch schlechter erwischte. Dort lag der Marktanteil am späten Abend zeitweise sogar bei gerade einmal 0,7 Prozent. In völlig desolater Form präsentierten sich außerdem einmal mehr "Die Bachelors", die bei RTL mit 3,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf neue Tiefs absackten. "Stern TV" konnte das Ruder später dann auch nicht mehr herumreißen und fiel sogar noch auf 3,1 Prozent zurück.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war unterdessen zumindest für die ARD eine gute Reichweite drin: 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich dort um 20:15 Uhr für eine "Donna Leon"-Wiederholung, die damit 14,0 Prozent Marktanteil erzielte. Eine weitere Folge sahen danach noch 1,79 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Doppelpack mit Marktanteilen von 2,3 und 2,0 Prozent hingegen ohne Chance. Damit lief es aber immer noch besser als für die "Tagesthemen", die im Anschluss in Konkurrenz zum WM-Spiel zwischen England und Kroatien auf völlig magere 0,4 Prozent abstürzten

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;