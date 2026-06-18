In Österreich hat das WM-Auftaktspiel der ÖFB-Elf gegen Jordanien nicht nur aus sportlicher Sicht für Schlagzeilen gesorgt. Geredet wurde auch über die Tatsache, dass der ORF während der zweiten Halbzeit mit massiven technischen Problemen bei seiner Streamingplattform ORF On zu kämpfen hatte (DWDL.de berichtete). Und auch das ZDF blieb nicht von Problemen verschont, der Livestream der Übertragung brach in der Nachspielzeit ab und die Userinnen und User verpassten so den letzten Treffer der Österreicher. Das ZDF sprach gegenüber der dpa von einem "technischen Programmierfehler". Mit der linearen Übertragung erzielten die Mainzer in den frühen Morgenstunden jedenfalls sehr ansehnliche Quoten.

950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Durchschnitt ab 6 Uhr dabei, der Marktanteil lag bei 29,1 Prozent. Insgesamt dürften es noch mehr gewesen sein, die Partie war schließlich auch bei MagentaTV zu sehen. Beim jungen Publikum lief es für das ZDF noch besser: In der Altersklasse 14-49 wurden starke 38,1 Prozent gemessen, 250.000 Fußballfans in diesem Alter waren mit dabei.

Auf die private Konkurrenz, die Live-Sendungen in der Früh anbietet, hatten die ungewohnt hohen Quoten des ZDF zu dieser Zeit keine großen Auswirkungen. Das "Frühstücksfernsehen" in Sat.1 erreichte 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - damit lag die Sendung auf dem Niveau der zurückliegenden Tage. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 17,3 Prozent und lag damit nur leicht unter dem bisherigen Jahresschnitt, aber natürlich weit über den Normalwerten von Sat.1. Bei RTL kam "Deutschland am Morgen" auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9 Prozent - auch das ist kein großer Unterschied zu den vergangenen Wochen.

Das ZDF feierte derweil auch abends mit der Fußball-WM schöne Quoten-Erfolge. Das Match zwischen Portugal und Kongo verfolgten ab 19 Uhr durchschnittlich 6,42 Millionen Fans, damit waren 32,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. England gegen Kroatien kam ab 22 Uhr sogar auf 6,91 Millionen 43,6 Prozent. Und auch die eine Stunde Überbrückung zwischen den Spielen war angesichts von 5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 27,7 Prozent sehr stark unterwegs. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die erste Partie des Abends 45,1 Prozent, Engländer und Kroaten trieben den Marktanteil später noch auf 50,7 Prozent.

Hintenraus profitierte auch "Markus Lanz" vom starken Fußball-Vorlauf: Das ZDF zeigte die Talkshow ab 00:49 Uhr und hielt damit noch 920.000 Menschen vor den TV-Geräten, damit waren zu später Stunde sehr gute 23,1 (gesamt) und 24,7 Prozent Marktanteil (14-49) drin. Zuvor informierte das "heute journal update" noch etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen über die Geschehnisse des Tages.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;