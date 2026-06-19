Am Donnerstag machte sich einmal mehr bemerkbar, dass MagentaTV bei dieser WM einen deutlich größeren Anteil der Spiele exklusiv behalten hat - als in der Primetime die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina antrat, war das bei ARD und ZDF nämlich nicht zu sehen. Das ZDF hatte aber trotzdem zwei Partien im Programm, die erste davon mit dem Spiel zwischen Tschechien und Südafrika schon am Vorabend.

Hier sahen im Schnitt 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, womit die Übertragung deutlich hinter den bisherigen Vorabend-Partien zurück blieb. Für den Tagessieg reichte es trotzdem, für sehr gute Marktanteile an diesem drückend heißen Sommertag sowieso: 30,7 Prozent waren es insgesamt, 42,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Als am Tag zuvor Portugal auf DR Kongo traf, sahen fast sechseinhalb Millionen zu, beim Spiel zwischen Spanien und Kap Verde am Montag fünfeinhalb Millionen.

Die Vorberichterstattung ab kurz nach 17 Uhr hatten am Donnerstag zunächst 1,36 Millionen Menschen verfolgt, hier lag der Marktanteil bei okayen 15,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,6 Prozent erzielt. Nach dem Schlusspfiff waren ab kurz vor 20 Uhr dann 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die Marktanteile lagen hier bei 20,2 Prozent insgesamt und 29,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die zweite ZDF-Partie war dann ab Mitternacht zu sehen: 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Schnitt das Spiel zwischen Kanada und Katar, was dem ZDF Marktanteile von 24,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 28,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. Wie viele die drei Partien am Donnerstag bei MagentaTV verfolgt haben, bleibt wie immer vorerst das Geheimnis von MagentaTV - jüngst gab's aber erste Einblicke, die darauf hindeuten, dass die Telekom nicht nur bei Exklusiv-Spielen ziemlich hohe Reichweiten verzeichnet.

Zwischen den beiden Spielen musste sich das ZDF in der Primetime jedenfalls anderweitig behelfen. Eine alte "Bergretter"-Folge lockte dort ab 20:15 Uhr immerhin 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Und nach dem "heute-journal", das 3,25 Millionen Menschen verfolgten, ging dan Maybrit Illner mit ihrem Talk auf Sendung - und stellte durchaus etwas überraschend mit im Schnitt 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Reichweiten-Rekord aus diesem Jahr ein. Der Marktanteil belief sich auf 15,1 Prozent insgesamt, 8,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;