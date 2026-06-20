Die Fans der Fußball-WM haben am Freitagabend sehen können, wie sich mit den USA einer der Gastgeber für die K.O.-Runde qualifizierte. Die Mannschaft siegte gegen Australien, das Match war ab 21 Uhr im Ersten zu sehen. 6,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten für das laufende Turnier zwar die niedrigste Reichweite zu dieser Zeit, dennoch reichte es zu hervorragenden 35,0 Prozent Marktanteil. Natürlich war Das Erste damit der mit Abstand erfolgreichste Sender.

Noch deutlicher war die Dominanz bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern: In der Altersklasse 14-49 wurden 46,4 Prozent Marktanteil gemessen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 41,5 Prozent. Bereits die Vorberichterstattung versammelte 3,85 Millionen Menschen vor den TV-Geräten und damit nur unwesentlich weniger als zuvor die "Tagesschau" (3,90 Mio.). Die "Tagesthemen" lagen in der Halbzeitpause bei einer Reichweite in Höhe von 6,50 Millionen.

Anders als bei früheren Turnieren setzt das Erste im Anschluss an die Übertragungen eines Abends nicht mehr auf ein Fußball-Programm, am Freitagabend war stattdessen ab 23:30 Uhr die Satire-Sendung "Extra 3" zu sehen. Und auch wenn die Reichweite hier deutlich auf 1,83 Millionen zurückging, reichte das zu sehr guten 20,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde derweil ein Allzeitrekord aufgestellt: In dieser Altersklasse holte Christian Ehring 23,9 Prozent Marktanteil - und lag damit erstmals überhaupt bei mehr als 20 Prozent.

Vor allem wegen der quotenstarken WM-Übertragung ist Das Erste am Freitag dann auch der erfolgreichste Sender gewesen. Beim Gesamtpublikum konnte man sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 17,7 Prozent freuen. In den jungen Altersklassen wurden 22,4 (14-49) und 19,1 Prozent (14-59) gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;