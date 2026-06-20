Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,0 Prozent ist der Freitag für das ZDF eigentlich ziemlich erfolgreich verlaufen. Anders als sonst schaffte man damit aber nicht den ersten Platz aller Sender, wegen der Fußball-WM im Programm lief es für Das Erste noch besser (DWDL.de berichtete). Aber auch das ZDF kann zufrieden sein, der hohe Tagesmarktanteil ist auch auf die wie immer starke Daytime zurückzuführen, in der gleich mehrere Format mehr als 20 Prozent Marktanteil erzielten.

Zu Beginn der Primetime lag dann auch eine alte Folge von "Der Alte" über dieser Marke: 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen 21,3 Prozent Marktanteil. Die Serie hatte aber auch den Vorteil, dass sie sich mit dem WM-Spiel um 21 Uhr nur sehr kurz überschnitt. Zwei Folgen von "SOKO Leipzig" landeten später bei 2,21 und 1,99 Millionen. Damit waren solide 11,1 und 11,0 Prozent Marktanteil drin.

Beim jungen Publikum konnten die Krimis dagegen nichts reißen, in der Spitze erzielten sie maximal 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 23:15 Uhr wiederholte man dann noch die Spezialausgabe des "ZDF Magazin Royale", in der Jan Böhmermann schon vor einiger Zeit mit einem E-Scooter durch Deutschland fuhr. Insgesamt sahen zwar nur 700.000 Menschen zu, was 6,4 Prozent Marktanteil entsprach. Dafür sah es bei den 14- bis 49-Jährigen angesichts von 7,4 Prozent gut aus. 190.000 Menschen in diesem Alter sahen zu, damit erzielte das ZDF - mit Ausnahme des Ersten - die höchste Reichweite in dieser Zuschauergruppe nach 20:15 Uhr.

Die Privatsender setzten derweil fast durchweg auf Wiederholungen und gingen damit baden. Am besten lief es noch für "Die ultimative Chartshow" bei RTL und "Goodbye Deutschland" bei Vox, die 4,6 und 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holten. Insgesamt erreichte Oliver Geissen 740.000 Personen und damit spürbar mehr als die Vox-Auswanderer (490.000). "99 - Wer schlägt sie alle" kam in Sat.1 auf 3,2 Prozent. ProSieben setzte mit "Transformers One" unterdessen auf eine Free-TV-Premiere - und holte damit richtig schlechte 1,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;