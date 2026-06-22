6,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntagabend das 0:0 zwischen Belgien und Iran im ZDF - damit sicherten sich die Mainzer natürlich die Marktführung. Der Marktanteil belief sich auf 33,5 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Altersgruppe 14-49 fiel er mit 46,5 Prozent noch ein ganzes Stück höher aus. Allerdings war es zugleich auch das bislang zweitschwächste der Primetime-Spiele bei dieser Fußball-WM.

Die meistgesehene Sendung des Tages war dabei laut AGF-Messung gar nicht die Fußball-Übertragung selbst, sondern das "heute-journal" in der Halbzeitpause, das sogar 6,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil sogar bei 35,0 Prozent insgesamt. Hier dürfte sich auswirken, dass nach dem Ende des "Tatorts" wohl ein paar rüber zum Fußball geschaltet haben.

Denn WM hin oder her: Den traditionellen "Tatort" am Sonntagabend ließen sich viele dadurch trotzdem nicht nehmen. Die Wiederholung der Schweizer Folge "Blinder Fleck" sahen sich im Schnitt 4,64 Millionen Krimi-Fans an, was sehr guten 22,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Nur bei den Jüngeren hatte es selbst der "Tatort" schwer: In der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil auf 8,6 Prozent.

Auch wenn man auf die junge Altersgruppe blickt, war der "Tatort" aber damit der stärkste Fußball-Verfolger. RTL hielt sich mit dem Film "The Flash" unter den Privaten noch am Besten, kam aber nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 hinaus. Insgesamt schauten 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Stern TV am Sonntag" ging danach mit Marktanteilen von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen unter.

Komplett chancenlos war ProSieben, wo "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" nur 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und eine Durchschnitts-Reichweite von 0,35 Millionen erzielte. "Die Braut, die sich nicht traut" brachte es in Sat.1 auf 3,2 Prozent Marktanteil in beiden Zielgruppen - hier lag die Gesamt-Reichweite mit 0,78 Millionen aber sogar etwas höher als bei RTL. Recht gut davon gekommen ist Kabel Eins, wo die "Trucker Babes" um 20:15 Uhr mit 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen zumindest in Sichtweite des Senderschnitts lagen. RTLzwei erzielte mit dem Film "Beautiful Desaster" einen Zielgruppen-Marktanteil von 2,8 Prozent (14-49) bzw. 2,6 Prozent (14-59), Vox kam mit "Hot oder Schrott" auf 3,8 Prozent in der klassischen und 4,3 Prozent in der erweiterten Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;