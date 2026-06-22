Für die ersten Tage der Fußball-Weltmeisterschaft liegen nun die endgültig gewichteten Quoten vor, bei denen neben drei Tagen zeitversetzter Nutzung auch die Livestreams aus den Mediatheken berücksichtigt werden. Dadurch erhöhte sich die Reichweite der ZDF-Übertragung des ersten Deutschland-Spiels gegen Curaçao noch einmal um 580.000 auf nun 24,01 Millionen. An den Marktanteilen änderte sich dadurch nichts Signifikantes, sie lagen bei 70,0 Prozent insgesamt und 81,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die "Tagesschau" in der Halbzeitpause legte durch den Livestream-Effekt noch um 550.000 zu.

Damit führt das WM-Spiel das Nachschlags-Ranking in dieser Woche an - allerdings fiel das nachträgliche Plus weit weniger stark aus als man es noch während der Europameisterschaft 2024 beobachten konnte. Damals erhöhte sich die Reichweite des Eröffnungsspiels der deutschen Elf nachträglich um fast 1,7 Millionen auf 24,18 Millionen, auch bei den weiteren deutschen Gruppenspielen lag das Plus mit 0,95 und 0,88 Millionen merklich höher.

Auch bei den Spielen ohne deutsche Beteiligung zeigen sich diesmal geringere Nachschläge. Die WM-Eröffnung zwischen Mexiko und Südafrika legte im ZDF um 220.000 zu, die beiden anderen Primetime-Spiele, für die schon Daten vorlegen, um 130.000 bzw. 150.000. Bei der EM 2024 gab es hingegen zu ähnlichen Zeiten häufig nachträgliche Zuwächse zwischen 300.000 und 500.000. Das deutet darauf hin, dass die Mediatheken-Nutzung von ARD und ZDF diesmal weniger stark ist - wer streamt, greift womöglich häufiger auf MagentaTV zurück, das durch einen deutlich höheren Anteil an Exklusiv-Spielen diesmal auch außerhalb dieser wohl allgemein stärker genutzt wird. Für MagentaTV liegen keine auf vergleichbarer Datenbasis erhobenen Zahlen vor, auf Basis eigener Messungen und Berechnungen kommt die Telekom aber auf Millionenreichweiten. Wie üblich ebenfalls eine Unbekannte: Die Public-Viewing-Nutzung.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-WM 2026: Deutschland - Curacao 14.06.

19:01 24,01

(+0,58) 70,0%

(-0,2%p.) 8,74

(+0,30) 81,4%

(-0,1%p.) Tagesschau 14.06.

19:52 22,84

(+0,55) 67,7%

(-0,1%p.) 8,31

(+0,29) 79,5%

(-0,2%p.) extra 3 11.06.

23:35 1,44

(+0,43) 16,2%

(+3,7%p.) 0,20

(+0,08) 10,8%

(+3,3%p.) Die Polizistin und die Sprache des Todes 08.06.

20:14 4,48

(+0,24) 21,1%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,01) 5,1%

(-0,1%p.) heute journal / Wetter 11.06.

21:56 10,71

(+0,22) 46,3%

(-0,5%p.) 3,95

(+0,08) 63,4%

(-1,5%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Mexiko-Südafrika 11.06.

21:05 10,26

(+0,22) 46,1%

(-0,4%p.) 3,82

(+0,10) 64,7%

(-0,9%p.) Fußball-WM 2026: Studio 14.06.

18:01 11,69

(+0,21) 48,2%

(+0,1%p.) 4,03

(+0,10) 64,3%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft 09.06.

21:06 3,07

(+0,19) 15,1%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,03) 7,0%

(+0,9%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Moderation 11.06.

20:38 8,72

(+0,17) 38,8%

(-0,4%p.) 3,17

(+0,08) 59,6%

(-0,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.06.

18:49 1,83

(+0,17) 11,0%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,07) 5,2%

(+2,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.06.-14.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein überdurschnittlich großes Plus verzeichnete in der Woche vom 8. bis 14. Juni auch "Extra 3": Die lineare Ausstrahlung war mit Rücksicht auf die WM im ZDF erst deutlich später als sonst, dadurch stieg dann offenbar die Zahl derer, die die Sendung lieber aufgenommen und zeitversetzt geschaut haben. Die Reichweite zog um über 40 Prozent von 1,01 auf 1,43 Millionen an. Dadurdch erhöhten sich auch die Marktanteile deutlich um 3,7 Prozentpunkte beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) [Nur Sendungen mit Start zwischen 18 und 23:30]

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.06.

18:49 1,83

(+0,17) 11,0%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,07) 5,2%

(+2,5%p.) One Piece 09.06.

18:29 0,06

(+0,04) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,04) 3,1%

(+2,3%p.) One Piece 09.06.

18:02 0,04

(+0,03) 0,3%

(+0,2%p.) 0,04

(+0,03) 2,7%

(+2,0%p.) Markus Lanz 09.06.

22:45 1,29

(+0,10) 12,4%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,05) 10,3%

(+1,9%p.) Markus Lanz 10.06.

23:14 1,11

(+0,12) 12,9%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,04) 8,1%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 12.06.

19:37 1,53

(+0,09) 8,8%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,06) 16,4%

(+1,7%p.) heute-show 11.06.

21:38 0,44

(+0,13) 1,8%

(+0,5%p.) 0,18

(+0,10) 2,8%

(+1,5%p.) Bluey 08.06.

18:01 0,06

(+0,02) 0,6%

(+0,2%p.) 0,02

(+0,02) 1,6%

(+1,5%p.) Gladiator II Wdh 12.06.

22:59 0,39

(+0,06) 4,6%

(+0,6%p.) 0,08

(+0,03) 4,0%

(+1,5%p.) Alles was zählt 08.06.

19:06 1,20

(+0,07) 7,6%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,04) 12,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.06.-14.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Betrachtet man nur unseren üblichen Auswertungs-Zeitraum für unser Ranking, also die Sendungen mit Start zwischen 18 und 23:30 Uhr, dann wurde das größte Marktanteils-Plus bei den 14- bis 49-Jährigen und bei den 14- bis 59-Jährigen bei der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft" gemessen - die linear schon gegen die ausgedehnte WM-Vorberichterstattung im ZDF ran musste. Die Reichweite beim jungen Publikum 14-49 hat sich nachträglich dann aber noch verdoppelt, auch bei den 14- bis 59-Jährigen ging's noch merklich nach oben. Mit der "Landarztpraxis" in Sat.1 verzeichnete noch ein weiteres WM-Gegenprogramm am Vorabend noch ein deutliches nachträgliches Plus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59) [Nur Sendungen mit Start zwischen 18 und 23:30]

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.06.

18:49 1,83

(+0,17) 11,0%

(+0,8%p.) 0,45

(+0,10) 8,0%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 11.06.

18:58 0,62

(+0,09) 3,7%

(+0,4%p.) 0,16

(+0,06) 3,0%

(+1,1%p.) Gladiator II Wdh 12.06.

22:59 0,39

(+0,06) 4,6%

(+0,6%p.) 0,22

(+0,05) 5,6%

(+1,1%p.) Ridley 08.06.

22:56 0,20

(+0,08) 1,8%

(+0,6%p.) 0,07

(+0,05) 1,5%

(+1,0%p.) Alles was zählt 08.06.

19:06 1,20

(+0,07) 7,6%

(+0,3%p.) 0,52

(+0,07) 10,5%

(+1,0%p.) heute-show 11.06.

21:38 0,44

(+0,13) 1,8%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,11) 2,3%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft 09.06.

21:06 3,07

(+0,19) 15,1%

(+0,5%p.) 0,61

(+0,08) 8,4%

(+0,9%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 09.06.

18:30 1,16

(+0,05) 8,5%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,06) 10,3%

(+0,9%p.) Die Polizistin und die Sprache des Todes 08.06.

20:14 4,48

(+0,24) 21,1%

(+0,4%p.) 1,09

(+0,14) 14,0%

(+0,9%p.) One Piece 09.06.

18:29 0,06

(+0,04) 0,4%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,04) 1,3%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.06.-14.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;