Argentinien hat sich bei der laufenden Fußball-WM für die K.O.-Runde qualifiziert - und der Matchwinner beim Spiel gegen Österreich war einmal mehr Lionel Messi, der für beide Tore beim 2:0-Erfolg verantwortlich war. Zu sehen war die Partie nicht nur bei MagentaTV, sondern auch im Ersten. Und alleine im Free-TV sahen 7,27 Millionen Menschen zu, das war die bislang höchste Reichweite für ein Spiel mit Anpfiff um 19 Uhr - das deutsche Match gegen Curaçao ausgenommen.

Während Das Erste insgesamt auf einen sehr hohen Marktanteil von 35,2 Prozent kam, waren beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren sogar 44,5 Prozent drin. Am späten Abend übertrug der Sender auch noch das Spiel zwischen Frankreich und Irak, ab 23 Uhr lag die durchschnittliche Reichweite bei 2,32 Millionen. Insgesamt waren damit etwas mehr als 30 Prozent Marktanteil drin, bei den Jüngeren waren es 36,2 Prozent.

"Tagesschau" und "Tagesthemen" informierten ab 19:55 und 21:45 Uhr im Schnitt 7,40 und 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beide Nachrichtensendungen lagen dementsprechend bei Marktanteilen, die deutlich über den Normalwerten des Senders liegen. Auch am frühen Vormittag waren die Quoten für den Sender noch gut - auch ohne WM-Programm. Zwischen 10:40 und 17 Uhr lag Das Erste jedoch durchweg bei einstelligen Marktanteilen beim Publikum ab drei Jahren.

Durch die starke Performance der WM-Übertragungen erzielte Das Erste am Montag einen sehr hohen Tagesmarktanteil in Höhe von 20,9 Prozent, damit ist man der erfolgreichste Sender gewesen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 28,9 Prozent gemessen - damit hat man die Konkurrenz um Welten hinter sich gelassen. RTL erreichte auf Rang zwei 5,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;