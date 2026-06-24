Das Erste ist am Dienstag der mit Abstand erfolgreichste Sender gewesen und das ist vor allem auf die WM-Spiele zurückzuführen, die der Sender übertragen hat. Mit der Partie zwischen Portugal und Usbekistan erreichte man ab 19 Uhr durchschnittlich 5,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 30,5 Prozent. England gegen Ghana sahen ab 22 Uhr sogar 6,24 Millionen, hier wurden 41,2 Prozent gemessen. Und auch zwischen den Spielen hielt Das Erste noch 4,40 Millionen Personen vor den TV-Geräten, das entsprach 27,7 Prozent Marktanteil.

Und auch beim jungen Publikum waren die WM-Spiele drückend überlegen: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden beim ersten Match 47,6 Prozent Marktanteil gemessen, die späte Übertragung kam sogar auf 50,8 Prozent. Selbst die Zwischenberichterstattung holte noch bärenstarke 42,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen sind für die Spiele 39,4 und 46,3 Prozent drin gewesen.

Trotz dieser Überlegenheit konnten am Dienstagabend auch andere Sender punkten. Das ZDF zeigte zur besten Sendezeit eine "Stubbe"-Wiederholung und erreichte damit 3,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Der Krimi startete mit einer 15-minütigen Verspätung, weil die Mainzer am Vorabend noch ein "ZDF spezial" zur Rentenreform eingeschoben hatten, das tat sich mit 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,4 Prozent etwas schwerer, die "heute"-Nachrichten lagen zuvor bei 2,31 Millionen und 14,9 Prozent.

Und auch das SWR Fernsehen konnte einige Quotenerfolge verbuchen. So erreichte der "Marktcheck" zur besten Sendezeit 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach bundesweit sehr guten 3,0 Prozent. Das Konsumentenmagazin "Preiswert, nützlich, gut?" lag danach noch bei 480.000 und 2,4 Prozent. Groß war der Erfolg auch beim jungen Publikum: Die beiden Sendungen erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen 3,7 und 3,8 Prozent Marktanteil und schafften darüber hinaus den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages in dieser Altersklasse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;