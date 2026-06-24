Millionen-Reichweiten und teilweise mehr als 50 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum: Die Fußball-WM ist am Dienstag im Ersten mal wieder ein großer Erfolg gewesen. Die Privatsender setzten vor diesem Hintergrund weitestgehend auf Wiederholungen - und das mit unterschiedlichem Erfolg. Besonders interessant ist die Entwicklung von RTLzwei, das zu Beginn der Primetime mit "Hartz und herzlich" nur 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte.

Doch schon eine zweite Ausgabe steigerte sich auf 3,7 Prozent. Auch die Reichweite kletterte leicht von zunächst 360.000 auf 410.000. Diese 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte später auch die Reportage "Deutschlands verlorene Kinder", der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg damit auf 5,1 Prozent. "Deutschlands verlorene Kinder - Was sich jetzt ändern muss" lag nach Mitternacht sogar bei 9,8 Prozent.

Eine ähnliche Entwicklung beim jungen Publikum zeigte RTL: Ein alter "Dünentod"-Krimi kam zunächst nur auf 2,1 Prozent Marktanteil, ehe sich "Extra" später auf 4,4 Prozent steigerte. Das "Nachtjournal" war sogar zu 6,5 Prozent gut. Insgesamt erreichte der Krimi übrigens 1,07 Millionen Menschen und machte RTL damit zum einzigen Privatsender, der am Dienstag nach 20:15 Uhr die 1-Million-Marke überspringen konnte.

Sat.1 lockte mit zwei alten "Navy CIS"-Folgen immerhin 710.000 und 830.000 Menschen vor die TV-Geräte, das sind keine schlechten Reichweiten angesichts der WM-Konkurrenz. Eine neue Folge von "FBI: Special Crime Unit" fiel im Anschluss auf 470.000, musste sich aber auch gegen das späte WM-Spiel behaupten. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Serien in Sat.1 auf maximal 3,7 Prozent. Vox erzielte mit einer Ausgabe "Hot oder Schrott" 3,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, eine weitere Folge lag später bei 2,8 Prozent.

Völlig miserabel verlief der Versuch von ProSieben, eine alte Ausgabe von "Schlag den Star" in der Primetime aufzuwärmen. Über die sechs Stunden Sendezeit lag die durchschnittliche Reichweite bei nur 230.000, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 2,0 Prozent. Auch deshalb lag der Tagesmarktanteil des Senders bei nur 3,2 Prozent, unter den acht großen Vollprogrammen belegte man damit Rang sieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;