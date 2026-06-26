Angesichts eines Marktanteils von über 70 Prozent, den Das Erste am späten Donnerstagabend mit dem letzten WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erzielte, blieb für die Konkurrenz erwartungsgemäß nicht viel Luft zum Atmen. Und so überrascht es dann auch nicht, dass alle anderen Vollprogramme nach 22 Uhr auf die Größe von Spartensendern zusammenschrumpften.

Selbst um 20:15 Uhr, also knapp zwei Stunden vor Anpfiff, gab's für die meisten Sender nicht sonderlich viel zu holen. RTL konnte zunächst aber zumindest mit einer Sondersendung punkten, die sich – anders als der parallele "Brennpunkt" im Ersten – aber nicht mit dem Erdbeben in Venezuela befasste, sondern mit der Hitze in Deutschland. Immerhin 1,48 Millionen Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei sehr guten 14,3 Prozent. "Die Bachelors" konnten daran jedoch überhaupt nicht anknüpfen und fielen anschließend auf desolate 3,2 Prozent zurück. Insgesamt konnte die Datingshow gerade einmal 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegen – weniger waren linear noch nie dabei.

In Sat.1 kam eine alte Folge von "Hast du Töne?" unterdessen auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Deutschlands größte Geheimnisse" mit nur noch 0,6 Prozent gegen das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft schließlich überhaupt nichts mehr reißen konnte. Wenig zu holen gab es auch für zwei Folgen von "Darüber staunt die Welt", die bei ProSieben mit Marktanteilen von 2,4 und 1,1 Prozent untergingen.

Bei Vox hielt man es derweil für eine gute Idee, die Verfilmung der Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi am Abend des letzten WM-Gruppenspiels der Nationalmannschaft ins Rennen zu schicken. Trotz Free-TV-Premiere konnten sich aber nur 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für "Perfect Match" begeistern, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es für nur 1,7 Prozent Marktanteil. Auch Kabel Eins blieb schon um 20:15 Uhr blass und kam mit "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" sogar nicht über 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Bei RTLzwei wiederum schaffte "Reeperbahn privat" immerhin noch 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch für das "Messie-Team" ging's später dann auf 0,7 Prozent nach unten.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum schlug sich zunächst noch das ZDF am besten: Dort erreichte eine "Bergretter"-Wiederholung ab 20:26 Uhr durchschnittlich 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,7 Prozent Marktanteil. Beim anschließenden "heute-journal", das bereits gegen die Anfangsphase des WM-Spiels sendete, blieben noch 1,52 Menschen dran, ehe "Ein starkes Team" schließlich von 1,13 Millionen gesehen wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;