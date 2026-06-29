Das Erste hat am Sonntagabend mit dem ersten Sechszehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erneut die Marke von sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knacken können. Im Schnitt waren ab 21:00 Uhr im Ersten 7,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, um die Begegnung zwischen Südafrika und Kanada zu sehen. Das waren nur geringfügig weniger als zwei Tage zuvor beim letzten Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich.

Der Gesamt-Marktanteil lag bei starken 34,4 Prozent und fiel beim jungen Publikum noch etwas höher aus - auch wenn die Marke von 50 Prozent diesmal nicht übersprungen werden konnte. 2,14 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 47,1 Prozent Marktanteil können sich aber natürlich trotzdem sehen lassen. Zum Vergleich: Sat.1 kam als größter Verfolger in dieser Altersgruppe mit dem Spielfilm "Deepwater Horizon" auf nur 5,3 Prozent, RTL und ProSieben lagen sogar jeweils bei weniger als fünf Prozent.

Fast genauso erfolgreich wie das WM-Spiel selbst waren übrigens die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause. Mit 7,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Nachrichtensendung einen Marktanteil von 32,8 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 43,0 Prozent erzielt wurden. Und auch die "Tagesschau" um 20:00 Uhr war sehr erfolgreich und wurde alleine im Ersten von 5,28 Millionen Menschen gesehen. Richtig stark performte außerdem erneut die Satireshow "extra3", die auf ungewohntem Sonntags-Sendeplatz nach der WM zu sehen war und dort sogar den Rekord der Vorwoche einstellte: Satte 28,3 Prozent Marktanteil erzielte "extra 3" ab 23:33 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen, während insgesamt diesmal 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran blieben.

Die Fußball-WM sorgte derweil in den Morgenstunden auch im ZDF für hohe Quoten. Für die restliche Spielzeit der Partie zwischen Kolumbien und Portugal wurden ab 3:00 Uhr noch 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewiesen. Beim Spiel zwischen Algerien und Österreich waren eine Stunde später dann immerhin noch 600.000 Fans mit dabei. So hoch wie am Abend fielen die Marktanteile aber nicht aus: 38,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen für das erste Spiel ausgewiesen, ehe beim dramatischen 3:3 der Österreicher noch 27,9 Prozent erzielt wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;