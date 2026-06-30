17,57 Millionen Menschen haben am Montagabend im Schnitt das deutsche Ausscheiden bei der Fußball-WM verfolgt - und das alleine im ZDF. Hinzu kommen wie gehabt die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Spiel bei MagentaTV oder via Public Viewing gesehen haben. Doch auch die Free-TV-Zahlen sind beeindruckend: Das ZDF erzielte mit dem Spiel, das um 22:30 Uhr angepfiffen wurde, einen Marktanteil in Höhe von 74,5 Prozent. Die Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador erreichten vor einigen Tagen zwar noch über 18 Millionen Fans, diese Begegnungen wurden aber auch 30 Minuten früher angepfiffen. Gegen Curacao sahen sogar über 23 Millionen Menschen zu.

Gegen Paraguay musste das Team von Julian Nagelsmann jetzt außerdem bis ins Elfmeterschießen. Schluss war daher erst gegen 1:30 Uhr - bis dahin dürften sich, trotz der spannenden Ausgangssituation, wohl einige Zuschauerinnen und Zuschauer ins Bett verabschiedet haben. Aber auch beim jungen Publikum lagen die Marktanteile auf einem extrem hohen Niveau: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 78,8 Prozent gemessen, bei den 14- bis 59-Jährigen 76,1 Prozent.

Die rund 40-minütige Nachbesprechung des deutschen WM-Debakels sahen sich in der Nacht noch 3,68 Millionen Menschen an - damit lag das ZDF in allen Altersklassen bei deutlich mehr als 50 Prozent Marktanteil. Die Vorberichterstattung kam derweil ab kurz nach 21 Uhr auf 7,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 34,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der Altersklasse 14-49 erreichte das ZDF damit 47,6 Prozent.

Punkten konnten die Mainzer derweil auch mit dem WM-Spiel zwischen Brasilien und Japan, das um 19 Uhr angepfiffen wurde und das erst spät entschieden wurde. 7,14 Millionen Personen sahen hier zu und sorgten für 35,0 (gesamt) und 49,9 Prozent Marktanteil (14-49). Die rund einstündige Vorberichterstattung erreichte 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit waren nur 14,4 bei allen und 10,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin.

Durch die Dominanz vor allem des deutschen WM-Spiels war das ZDF am Montag aber natürlich der unangefochtene Marktführer. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 40,9 Prozent lag man weit vor dem Ersten, das es auf Rang zwei auf 8,3 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das ZDF sogar auf 54,6 Prozent, RTL erzielte dahinter 3,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;