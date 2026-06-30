Die Fußball-Weltmeisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft bekanntlich schon wieder beendet. Das frühe WM-Aus ist nicht zuletzt für die übertragenden Sender bitter, die sich zuletzt über Spitzen-Quoten freuen durften. Doch nicht nur linear erwies sich die WM schon während der Vorrunde als Erfolg: Auch im Streaming verzeichneten ARD und ZDF zuletzt hohe Nutzungszahlen.

In Kalenderwoche 25 stellte das ZDF sogar einen neuen Rekord im Ranking der Programmmarken auf: Mit einer Nettoreichweite von 7,88 Millionen im Streaming erreichten Personen setzte sich das ZDF völlig ungefährdet an die Spitze - das waren noch einmal etwa zwei Millionen mehr als die ARD in der Vorwoche erreichte und bedeutete einen neuen Allzeit-Bestwert, den bislang die Olympischen Spiele 2025 hielten. Damals war zum ersten Mal sein Einführung des Rankings die Marke von sieben Millionen geknackt worden.

Dass das ZDF so klar vorne landete, hängt freilich auch damit zusammen, dass in den beobachteten Zeitraum das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste fiel. Die ARD kam in besagter Kalenderwoche aber auch ohne deutsches Spiel auf eine Nettoreichweite von 4,23 Millionen Personen im Streaming. Zum Vergleich: Die "ntv Nachrichten" lagen als drittstärkste Programmmarke der Woche deutlich unter der Marke von zwei Millionen Menschen.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 25

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Fußball-WM ZDF 7,880 Sportschau Fußball-WM ARD 4,230 ntv Nachrichten RTL 1,640 Tagesschau ARD 1,160 ZDFheute ZDF 1,110 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 1,020 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,940 Welt News Axel Springer 0,730 Temptation Island RTL 0,700 Ex on the Beach RTL 0,650 Every Year After Amazon 0,590 Der Bachelor RTL 0,560 ZDFinfo Doku ZDF 0,530 LOL: Last One Laughing Germany Amazon 0,510 In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte ARD 0,510 Mission Sommermärchen ZDF 0,460 Off Campus Amazon 0,450 Die Sendung mit der Maus ARD 0,440 In aller Freundschaft ARD 0,440 Sport1 News Sport1 0,430

Das einzige Format abseits von WM und Nachrichten, das über der Millionen-Marke lag, war derweil die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Daneben punkteten die Kölner auch noch mit gleich mehreren Realityshows. Für "Die Bachelors" - im linearen Programm inzwischen ein veritabler Flop - gab's mit einer Nettoreichweite von 560.000 im Streaming erreichten Personen sogar einen neuen Rekord. Das stärkste Prime-Video-Format fand sich in dieser Woche hingegen nur auf dem elften Rang wieder: Dort landete die neue Serie "Every Year After", die gerade um eine zweite Staffel verlängert wurde und sich gegenüber der Vorwoche klar steigern konnte.

ProSiebenSat.1 schaffte indes mit keinem Format den Sprung in die Top 20 - anders als Springer, dessen "Welt News" den achten Rang erzielten, und Sport1, das, getrieben durch die Weltmeisterschaft, mit seinen News immerhin auf eine Streaming-Nettoreichweite von 430.000 Personen kam. Zum Vergleich: Bei Joyn war die Realityshow "Match my Ex" mit 290.000 Personen am erfolgreichsten.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.