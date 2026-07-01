Die Fußball-WM dominiert seit wenigen Wochen die täglichen Quotencharts. Insofern ist es keine große Überraschung, dass ARD und ZDF bei den Juni-Monatsmarktanteilen besonders stark zulegen konnten, während die Privatsender teilweise sogar auf Allzeit-Tiefs fielen (DWDL.de berichtete). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten Privaten seit Beginn des Turniers regelmäßig die Waffen strecken und sich nicht einmal bemühen, ein Programm anzubieten, das für ein möglichst großes Publikum interessant sein könnte. Und so waren auch an diesem Dienstagabend ausschließlich Wiederholungen bei den großen Privatsendern zu sehen.

Schlecht lief es damit mal wieder für ProSieben: Eine alte "Schlag den Star"-Ausgabe, die erst nach Mitternacht endete, sahen im Schnitt 420.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 4,5 Prozent. "Hartz und herzlich" kam bei RTLzwei zu Beginn der Primetime nur auf 3,4 Prozent und konnte sich danach mit einer weiteren Folge aber immerhin noch auf 4,8 Prozent steigern. Bei Vox lag "Hot oder Schrott" zunächst bei 4,3 Prozent, ehe eine zweite Wiederholung ohne WM-Konkurrenz auf gute 8,1 Prozent kam.

Sat.1 erzielte mit seinen US-Serien immerhin insgesamt recht ansehnliche Reichweiten. Drei Folgen von "Navy CIS" unterhielten 820.000, 910.000 und 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 schwankten die Marktanteile zwischen 3,6 und 5,5 Prozent. Zufrieden sein kann Kabel Eins: "Jupiter Ascending" erzielte eine Reichweite in Höhe von 620.000, bei den Jüngeren waren damit 4,4 Prozent. Die Wiederholung von "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" fiel später jedoch auf 1,4 Prozent. RTL lockte mit einer "Dünentod"-Wiederholung mehr als 1 Million Menschen an, lag aber beim jungen Publikum auf einem extrem niedrigen Niveau.

Erfolgreichster Nischensender war unterdessen ProSieben Maxx, das einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 1,8 Prozent erzielte. Nach 20:15 Uhr holte "Family Guy" bis zu 4,3 Prozent und auch die "Simpsons" lagen teils bei mehr als 2 Prozent. Über diese Marke sprang am Vorabend auch "One Piece". Auf 1,8 Prozent Tagesmarktanteil kam am Dienstag übrigens auch Comedy Central - auch für den Sender ist das ein sehr gutes Ergebnis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;