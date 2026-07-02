Nein, es ist nicht die Deutsche Welle. Nachdem die internationale Medienmarke die vergangenen Monate die Charts dominierte, weht nun ein anderer Wind – und der wurde förmlich zum Reichweitensturm. Denn ab Mitte des Monats war ein Kanal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks augenscheinlich nicht mehr zu bremsen. Ein Video nach dem anderen erreichte nicht nur die Millionenmarke, sondern erzielte in den meisten Fällen Aufrufzahlen weit darüber hinaus. Veröffentlichungen, die nicht viral gingen, waren in diesem Zeitraum hingegen die absolute Ausnahme.

Mit allein 40 Millionen auf die besten drei Videos ist die Sprache von der Tagesschau. Viel verblüffender: die Berichterstattung und Social-Media-Strategie unterschied sich nicht merkbar von bisherigen Postings und lässt von außen keine Rückschlüsse auf die immense Performance-Steigerung zu. Auf Nachfrage von DWDL antwortete die NDR-Pressestelle:

"Wir freuen uns, dass das Angebot der Tagesschau auf TikTok bei den Nutzenden seit Jahren immer beliebter wird und die Abrufzahlen kontinuierlich steigen. Die seit Kurzem überdurchschnittlich hohen Aufrufe im Millionenbereich sind uns auch aufgefallen. Deshalb haben wir das Gespräch mit TikTok gesucht. Gründe können demnach unsere Postings zur Fußball-Weltmeisterschaft sein. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten."

Dass die uniforme Beschallung einer Mehrzahl der journalistischen Kanäle auf der Kurzvideoplattform sich für viele Medienmarken auszahlte, bestätigt auch das TikTok-Ranking: vier der zehn Accounts verdanken ihre Platzierung dem internationalen Sportevent. Gleichzeitig bedeutet das jedoch auch, dass man bei der Tagesschau im Falle aller anderen Beiträge bisher noch im Dunkeln tappt.

Haben Medien nicht den Fußball thematisiert, hatten sie vor allem Glück mit der Berichterstattung über den Eichenprozessionsspinner. Wer sich einen Platz in den Publisher-Charts sicherte und wie viele Klicks die Tagesschau am Ende mit dem interaktionsstärksten Beitrag abräumen konnte:

© DWDL

Mit diesen Themen waren Publisher im Juni auf TikTok erfolgreich

10. Platz: rbb24

Den Auftakt machte der Nachrichtenkanal des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit der Berichterstattung zum Befall des Eichenprozessionsspinners. Der vergleichsweise neue Account erreichte mit dem Video über 3,4 Millionen Aufrufe und schaffte damit zum ersten Mal den Sprung in die Charts. Willkommen!

9. Platz: Sport1

Das große Weltereignis rund um den Fußballwettkampf spielte vor allem den Sportaccounts auf TikTok in die Karten. Sport1 konnte das für sich nutzen und ein Interview von Torwart Manuel Neuer mit 3,4 Millionen Aufrufen platzieren. Ein weiterer Ausschnitt verursachte zudem 1,1 Millionen Klicks. Die Aussagen zum Spiel gegen Curaçao generierten 1,4 Millionen Sichtungen.

8. Platz: Jolie Magazin

Seit Oktober 2025 waren sie nicht mehr im Ranking zu sehen, jetzt gehört der achte Platz wieder der Mediengruppe Klambt. Ein viraler Hit mit 3,5 Millionen Aufrufen konnte mit einem Star-Posting zu Belmont Cameli umgesetzt werden.

7. Platz: ZDF Sportstudio

Auch öffentlich-rechtliche Accounts nutzten die Gunst der Stunde und setzten reichweitenstarke und vor allem emotionale Postings ab. Eine Veröffentlichung des Sportstudios zeigte Nationaltrainer Nagelsmann und registrierte 3,6 Millionen Klicks. Ein Tor von Ecuador sorgte für 2,9 Millionen Sichtungen, der Jubel der Niederlande spielte darüber hinaus 2,1 Millionen Aufrufe ein.

6. Platz: RTL Exklusiv

Der Lifestyle-Kanal von RTL konzentrierte sich auf ihre Kernthemen, aber ließ den Sporttrend nicht verstreichen. Die Fotos der deutschen Spielerfrauen wurden mit vier Millionen Klicks belohnt. Für ganze Pärchenbilder resultieren anschließend 1,8 Millionen Aufrufe. Dazu gab es 1,4 Millionen Sichtungen für die Warnung vor Schönheitseingriffen durch Gina-Lisa Lohfink.

5. Platz: Zeit

Wie krank wird man durch Handystrahlung wirklich? Die Zeit klärte über Elektrohypersensibilität auf und erzielte damit 4,4 Millionen Aufrufe und den fünften Platz der TikTok-Charts. Ebenfalls interaktionsstark waren Tierpostings: Die Obduktionsergebnisse des gestrandeten Wals sowie die Gefahr durch die Eichenprozessionsspinner mit jeweils 1,4 Millionen Klicks.

4. Platz: ARD Sportschau

“Wieder reingeschissen”, beschrieb Nationalspieler Kai Havertz das Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Kanal der Sportschau. 4,6 Millionen Accounts schauten hier zu. Das Interview von Antonio Rüdiger löste zudem 3,4 Millionen Klicks aus, die korrekte Aussprache von Christiano Ronaldos Namen versammelte ein Publikum von 3,2 Millionen.

3. Platz: Spiegel TV

Ein einzelner Clip katapultierte die Spiegel Gruppe auf das Treppchen: 4,8 Millionen Aufrufe sind das Resultat einer Kontrolle durch das Ordnungsamt. Das Ziel waren Minderjährige mit illegalen Elektrozigaretten.

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2. Platz: nicetoknow

Auch der WDR-Kanal berichtete über die Eichenprozessionsspinner-Plage, behaarte jedoch auf dem eigenen Fokusfeld junger Schülerinnen und Schüler. Das zahlte sich mit sechs Millionen Aufrufe aus. Ebenfalls viral: Ein Video über fragwürdige Gerätenamen beflügelte 2,5 Millionen Klicks, die Gefahr von Ventilatoren sorgte für 2,4 Millionen Sichtungen.

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1. Platz: Tagesschau

Die Überholspur gehörte im Juni der NDR-Marke. Mit viralen Treffern am breiten Band verdiente sich die Tagesschau den ersten Platz des Publisher-Rankings mit 16,1 Millionen Aufrufen für den Umgang mit Eichenprozessionsspinnern. Auch die Wärmebelastung im Kontext der Hitzewelle versammelte ein Publikum von 12,1 Millionen User. Darauf folgte das Geschenk von Kanzler Friedrich Merz an Donald Trump mit 11,6 Millionen Klicks. Eine abschließende Beobachtung: bei zahlreichen Beiträgen des Kanals mussten die Kommentare deaktiviert werden.

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Stand der letzten Abrufe: Mittwoch, 1. Juli 2026, 0 Uhr.

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Jeden Monat kämpfen die journalistischen Accounts auf TikTok um eine Platzierung in den Publisher-Charts von DWDL. Die Regeln: Wer den reichweitenstärksten Beitrag (pro Account) vorweisen kann, verdient sich eine ehrenwerte Nennung im Ranking. Bei Gleichstand entscheidet die bessere Interaktionsrate.

Die Rangliste ist hart umkämpft: Mittlerweile finden mehr als 150 Medienmarken auf der Kurzvideoplattform statt. Über die Jahre hat sich mit der wachsenden Nutzung auf Seiten der journalistischen Konten und des Publikums die Flughöhe der Inhalte deutlich skaliert. Beiträge lösen regelmäßig zweistellige Millionenreichweiten aus. Zur Liste mit allen beobachteten Accounts geht es hier: