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Beim Sender war ab 20:15 Uhr der Film "Predator - Upgrade" zu sehen, der 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 8,5 Prozent. "Aliens vs. Predator 2" lag später nur noch bei 4,8 Prozent - dann aber gegen das zweite WM-Spiel. Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei: Eine "Bella Italia"-Wiederholung lag bei 4,7 Prozent Marktanteil.

Die WM-freie Primetime genutzt hat auch Sat.1: "Das große Packen - Die Profis" erreichte 930.000 Menschen, das waren 100.000 mehr als vor einer Woche. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg von 5,0 auf 6,2 Prozent. Damit lag Sat.1 auch noch vor RTL, wo "Die Bachelors" 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,2 Prozent verzeichneten. Damit ging es auch für das RTL-Format ein Stück nach oben, zufrieden kann man damit aber nicht sein.

Richtig schlecht verlief der Abend auch für Vox, das aber auch nur auf alte "Bones"-Folgen gesetzt hat. Alle Episoden blieben bei weniger als 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, die Marktanteile schwankten zwischen 1,9 und 3,5 Prozent. Und auch Kabel Eins erreichte mit "Bad Neighbors 2" nur eine Reichweite in Höhe von 230.000, beim jungen Publikum entsprach das 3,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;