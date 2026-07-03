Nachdem die WM-Übertragungen an den ersten beiden Tagen nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spürbar rückläufig waren, hat das Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich am Donnerstagabend die Marke von sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurückerobert. Konkret waren ab 21:00 Uhr im Schnitt 7,27 Millionen Fans dabei, um die Live-Übertragung im Ersten zu sehen - das war sogar, abgesehen vom deutschen Spiel, die höchste Reichweite, die während der Sechzehntelfinals erzielt wurde.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei starken 37,1 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar wieder die 50-Prozent-Hürde ins Visier genommen wurde. Letztlich fiel sie aber nicht - mit 1,99 Milionen jungen Zuschauern reichte es gleichwohl für einen fulminanten Marktanteil von 47,7 Prozent.

Auf ähnlichem Niveau wie das WM-Spiel bewegten sich auch die in der Halbzeitpause gesendeten "Tagesthemen". Herausragende 45,6 Prozent betrug der Marktanteil des Nachrichtenmagazins, das insgesamt durchschnittlich 7,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Die Vor- und Nachberichterstattung rund um die Partie wollten indes noch 3,84 Millionen Menschen sehen, hier belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 32,6 Prozent.

Und auch "extra 3" profitierte wieder vom WM-Rückenwind: Mit 21,1 Prozent Marktanteil erzielte das Satiremagazin auch in dieser Woche wieder einen Spitzen-Marktanteil von 21,1 Prozent beim jungen Publikum - an den zuletzt aufgestellten Rekord kam "extra 3" aber nicht ganz heran. Insgesamt blieben ab 23:33 Uhr noch 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Sendung zu sehen. Hier belief sich der Marktanteil auf 20,0 Prozent. Eine "Tagesschau"-Ausgabe nach Mitternacht brachte es schließlich noch auf eine Million Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;