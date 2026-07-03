Die Hoffnung, "Die Bachelors" linear noch zum Erfolg zu machen, wird man bei RTL längst aufgegeben haben. Wohl auch deshalb versenden die Kölner die Staffel derzeit gegen die Fußball-WM und nehmen damit entsprechend schwache Quoten in Kauf. Am Donnerstag setzte es nun jedoch abermals ein neues Tief: Gerade einmal 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:30 Uhr ein. Eine niedrigere Reichweite erreichte die Datingshow noch nie.

Auch in der Zielgruppe gab es nichts zu holen: Lediglich 3,9 Prozent Marktanteil erzielte RTL mit den "Bachelors" bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden sogar nur 3,1 Prozent erzielt. Da half dann auch der erfolgreiche Vorlauf nichts: Zum Start in den Abend hatte der Sender mit einem "RTL aktuell Spezial" zum Reformpaket noch 1,15 Millionen Menschen erreicht, darunter 460.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der klassischen Zielgruppe erreichte die Sondersendung stolze 15,0 Prozent.

Damit lag der Privatsender zum Start in die Primetime zumindest mit Blick aufs junge Publikum gar nicht so weit hinter dem Ersten, wo im Vorfeld der WM ebenfalls ein "Brennpunkt" eingeschoben wurde. Dieser erzielte - ebenso wie die "Tagesschau" zuvor - einen Marktanteil von 19,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt erreichte die Sondersendung im Schnitt 3,51 Millionen Menschen, lag zumindest hier also erwartungsgemäß sehr deutlich vor RTL.

Im ZDF trat unterdessen Bundeskanzler Friedrich Merz bereits ab 19:25 Uhr in einer Spezial-Ausgabe von "Maybrit Illner" auf und konnte auf diesem ungewohnten Sendeplatz immerhin 2,03 Millionen Menschen erreichen. Während der Gesamt-Marktanteil bei 12,0 Prozent lag, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur 6,6 Prozent erzielt. In der Primetime schwang sich der Sender schließlich zum stärksten WM-Verfolger auf und kam mit den "Bergrettern" auf 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ebenfalls gefragt war später noch "Markus Lanz": Der ZDF-Talk erreichte ab 23:45 Uhr im Schnitt 1,02 Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 14,7 Prozent.

Die Privaten konnten dagegen nichts reißen. So erreichte nicht nur RTL mit den "Bachelors" schlechte Quoten, sondern auch "Hast du Töne?" in Sat.1. Eine Wiederholung des Musikquiz erzielte nur 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. ProSieben kam mit "Darüber staunt die Welt" sogar nicht über 2,7 Prozent hinaus. Besser erging es Vox, wo dere Spielfilm "I, Robot" auf immerhin 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Und auch bei RTLzwei kann man mit den 4,0 Prozent für "Reeperbahn privat" zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;