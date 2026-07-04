Seit dem Ausscheiden der deutschen Nationalelf hat das Interesse an der Fußball-WM hierzulande ein Stück weit nachgelassen - daran kann auch die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass nach zwei schwächeren Tagen am Donnerstag die Partie zwischen Spanien und Österreich die 7-Millionen-Marke zurückerobert hatte. Am Freitag lief es nämlich bereits wieder ein ganzes Stück schwächer.

Obwohl die Partie zwischen Australien und Ägypten erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, lag die Reichweite mit im Schnitt 5,46 Millionen im ZDF deutlich unter den Reichweiten, die noch in der Vorrunde mit den meisten Primetime-Spielen erzielt worden waren. Trotzdem dominierte der Fußball den Abend klar: 29,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, noch viel deutlicher fiel der Vorsprung vor der Konkurrenz in den jüngeren Altersgruppen aus: 36,1 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen, sogar 43,3 Prozent in der Altersgruppe 14-49.

Nach dem Spiel blieben ab 22:58 Uhr im Schnitt noch 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, was auch am späteren Abend die Marktanteile bei weiterhin starken 26,3 Prozent insgesamt und 37,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hielt. Im Schlepptau stießen dann noch 1,36 Millionen auf die Ausgabe von "Next Stop Köster" mit Lars Klingbeil. Der Marktanteil sackte hier deutlich auf 13,3 Prozent insgesamt ab, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 18,5 Prozent runter.

Das ZDF hatte unterdessen schon in den Morgenstunden die Partie zwischen der Schweiz und Algerien übertragen. Im Schnitt waren hier ab 5 Uhr morgens 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Der Marktanteil von 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum war dann angesichts des Aufwands doch eher überschaubar. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Übertragung einen Marktanteil von 26,0 Prozent. Wie immer gilt bei diesen Zahlen: Wie viele parallel lieber MagentaTV eingeschaltet haben, ist unbekannt.

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Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;