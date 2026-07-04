Auch wenn das Interesse an den Free-TV-Übertragungen der Fußball-WM derzeit ein bisschen schwächelt: Vor allem beim jungen Publikum dominieren sie das Feld nach Belieben, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das ZDF auch am Freitag wieder über 43 Prozent Marktanteil, was der Konkurrenz im Umkehrschluss nur wenig Luft zum Atmen lässt. Stärkster Verfolger war am Freitagabend hier noch ProSieben, das mit dem Film "Ready Player One" aber trotzdem nicht über 5,8 Prozent Marktanteil hinaus kam. Insgesamt schauten nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film.

Andere Primetime-Sendungen schafften es in der klassischen Zielgruppen daneben kaum in die Top 25 des Tages, nur RTL findet sich hier auf Rang 23 noch mit der "Ultimativen Chartshow" wieder. MIt den Ballermann-Hits waren aber nicht mehr als 4,6 Prozent Marktanteil zu holen, hier waren im Schnitt insgesamt 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Sat.1 versuchte es mit einer Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle?" und kam damit auf nur 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt sahen 650.000 Personen zu.

"Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" erzielte bei Vox 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe bei einer Gesamt-Reichweite von knapp unter einer halben Million, "Godzilla Minus One" wollten bei RTLzwei insgesamt nur 330.000 Menschen sehen, mehr als 2,9 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin. Kabel Eins lockte bis zu 550.000 mit "Navy CIS" an - dort kann man noch vergleichsweise zufrieden sein. Zwar lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 20:15 Uhr und 23:15 Uhr nur zwischen 2,2 und 3,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen lief es mit bis zu 3,8 Prozent aber deutlich besser. Und ab 23:15 Uhr ging's deutlich auf 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 6,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen rauf, nach Mitternacht stiegen die Marktanteile weiter.

Ohnehin war es die Farbe Krimi, die derzeit noch am besten gegen den Fußball bestehen kann - das stellte erneut die ARD unter Beweis. Dort lockte eine Wiederholung von "Nord bei Nordwest" um 20:15 Uhr 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was für überzeugende 17,2 Prozent Marktanteil reichte. Jüngere waren allerdings kaum darunter, in der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil auf nur 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;