Der Blick auf die Quoten ähnelt auch am Samstag wieder dem der vorherigen Tage: Die WM liegt klar vorn, dahinter gelingt dem anderen öffentlich-rechtlichen Sender trotzdem ein Quotenerfolg mit alter Krimi-Ware. Diesmal war es "Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" im Ersten, der in Konkurrenz zum ersten WM-Achtelfinale im ZDF immerhin 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte und damit für einen richtig starken Marktanteil von 19,8 Prozent sorgte. Wie üblich war das Publikum aber fast ausschließlich älteren Semesters, mehr als 3,4 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen.

Das spätabendliche Spiel, in dem sich Frankreich zu einem knappen 1:0 gegen Ecuador mühte, war dann exklusiv bei MagentaTV zu sehen, das Free-TV also WM-frei. Also lieferten sich ARD und ZDF ab 22 Uhr sogar ein Duell alter Krimis - und dabei ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen mit minimalem Vorsprung für Das Erste. Dort sahen sich 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den "Dänemark-Krimi: Blutlinie" an, während der "Erzgebirgkrimi - Die Tränen" im ZDF 1,96 Millionen Personen eingeschaltet hatten. Bei den Jüngeren hatte das ZDF hingegen klar die Nase vorn - hier wirkte sich aus, dass die Fußball-Übertragung zuvor dort viel mehr 14- bis 49-Jährige erreicht hatte.

Ebenfalls keine Überraschung: Die Privaten taten sich deutlich schwerer. Trotzdem gelang den beiden "Ice Age"-Filmen in Sat.1 mit Marktanteilen von 6,0 und 6,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sogar, den üblichen Sat.1-Senderschnitt zu übertreffen. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,67 und 0,60 Millionen allerdings überschaubar, in der klassischen Zielgruppe wurden Marktanteile von 5,1 und 6,0 Prozent erreicht. RTL setzte auf Comedy: "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink" wollten insgesamt 0,77 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag bei 5,7 Prozent in der klassischen und 5,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe. Danach hielt Martin Rütter rund 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank leicht auf 5,5 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's dafür leicht auf 6,2 Prozent nach oben.

Nichts reißen konnte ProSieben mit eine alten "Duell um die Welt"-Folge, die nicht über 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und eine mickrige Gesamt-Reichweite von 0,22 Millionen hinaus kam. Da hatten selbst RTLzwei und Kabel Eins deutlich mehr Reichweite: 0,28 Millionen sahen sich "Armes Deutschland" an, die beiden "Elsbeth"-Folgen erreichten 340.000 und 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beim jungen Publikum lagen mit 2,9 Prozent für die Sozialdoku von RTLzwei und 2,5 bzw. 2,1 Prozent für die Serie bei Kabel Eins aber auf schwachem Niveau. Vox setzte auf "Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen" und zählte damit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;