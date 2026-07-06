Zu den Synergien, die RTL nach der Übernahme von Sky Deutschland im programmlichen Bereich heben will, gehört unter anderem die Verwertung von Produktionen auf der jeweils anderen Plattform. RTL-Formate wie "Die Verräter" und "Euphorie" kommen so beispielsweise zu Sky, die seit fünf Staffeln bei Sky erzählte Geschichte dieser "Ochsenknechts" läuft nun auch im Free-TV. Dort fiel das Interesse daran allerdings zum Auftakt ziemlich gering aus.

RTL begann nicht mit Staffel 1, sondern mit der Ausstrahlung der neuesten Staffel Nummer 5. Eingeschaltet haben am Sonntag ab 19:10 Uhr im Schnitt nur 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr als 3,3 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,2 Prozent auf einem sehr schwachen Niveau, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 4,4 Prozent noch ein Stückchen schlechter aus. Das fällt um so stärker auf, weil "RTL aktuell" direkt davor noch bei über 16 Prozent Marktanteil in beiden Zielgruppen-Definitionen lag und RTL auch in der Primetime zweistellige Marktanteile erzielte.

Richtig gut lief es beim jungen Publikum hingegen zur gleichen Zeit für ProSieben. "Galileo X-Plorer" erzielte mit der Folge "Inside Mormonen" einen Marktanteil von 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit den höchsten Wert seit März vergangenen Jahres. Es waren aber vor allem die ganz Jungen, die sich für das Thema interessierten, schon in der erweiterten Zielgruppe 14-59 fiel der Marktanteil mit 6,7 Prozent erheblich geringer aus, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,54 Millionen - auch das gehörte aber zu den höchsten Werten der letzten Wochen.

Mehr als drei Mal so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte zur gleichen Zeit Sat.1 mit einer alten Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": 1,64 Millionen sahen zu, was für sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Hier fiel der Marktanteil dafür bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,0 Prozent geringer aus, mit 8,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen kann man aber ebenfalls sehr zufrieden sein, zumal bei einer Wiederholung. Recht gut schlug sich auch Vox, wo zwei Folgen von "Ab ins Beet" am Vorabend bei den 14- bis 49-Jährigen 7,9 und 8,6 Prozent Marktanteil erzielten, in der erweiterten Zielgruppe waren es 7,5 und 7,8 Prozent. 750.000 Personen schalteten hier die zweite Folge insgesamt ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;