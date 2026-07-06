Wer das WM-Aus von Rekordweltmeister Brasilien sehen wollte, war am Sonntagabend auf MagentaTV angewiesen, das die Partie exklusiv übertrug - ebenso wie das nächtliche Spiel zwischen Mexiko und England. Im Free-TV war von der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag hingegen weit und breit keine Spur - eine Lücke, die vor allem den zuletzt doch arg gebeutelten Privatsendern wieder etwas Luft zum Atmen gab.

Während die insgesamt meistgesehenen Primetime-Sendungen natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen liefen und "Polizeiruf 110" (4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten) und "Inga Lindström" (3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF) hießen, lief die beim jungen Publikum gefragteste Primetime-Sendung diesmal bei RTL. Der Film "Das Vermächtnis des Geheimen Buches" holte starke 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 11,2 Prozent ganz ähnlich aus. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 1,47 Millionen durchaus sehen lassen, der Marktanteil lag hier bei 7,4 Prozent. "Stern TV am Sonntag" musste sich danach dann allerdings mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen zufrieden geben.

ProSieben scheiterte mit "The Tomorrow War" zwar ganz knapp an der Millionen-Marke, kam in der klassischen Zielgruppe aber ebenfalls auf einen zweistelligen Wert: 10,2 Prozent betrug hier der Marktanteil, der somit weit über dem Senderschnitt lag. Weil es für ProSieben unter anderem auch am Vorabend richtig gut lief, holte sich der Sender mit 7,8 Prozent Tagesmarktanteil sogar die Tagesmarktführung in der Altersgruppe 14-49 knapp vor RTL. Sat.1 kam mit dem Film "Wunder" auf ebenfalls ordentliche 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber überschaubar. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Film bei 6,2 Prozent.

Sehr zufrieden sein kann man bei Kabel Eins, wo eine Wiederholung der "Trucker Babes" mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe weit über dem Senderschnitt lag. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für immerhin 4,1 Prozent, insgesamt sahen 580.000 Menschen zu. Vox fuhr mit "Hot oder Schrott" ebenfalls gut und erreichte 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen und 6,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe bei einer Gesamt-Reichweite von 700.000 Personen. Nur RTLzwei tat sich trotz WM-Pause richtig schwer und kam mit "Which brings me to you" nicht über 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar nur 1,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;