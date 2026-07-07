Nachdem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft bereits nach dem Sechzehntelfinale die Segel streichen musste, kehrte auch beim deutschen TV-Publikum ein wenig Tristesse ein. Die Reichweiten gingen nach dem deutschen WM-Aus spürbar zurück, lediglich das Spiel zwischen Spanien und Österreich stach heraus. Nun waren es wieder die Spanier, die mit ihrem Sieg gegen Cristiano Ronaldo und Portugal für sehr hohe Reichweiten gesorgt haben.

9,72 Millionen Menschen verzeichnete das ZDF am Montagabend ab 21 Uhr, damit wurden 43,5 Prozent Marktanteil gemessen. Gleichzeitig war es die zweiterfolgreichste Übertragung eines Spiels ohne deutsche Beteiligung. Nur der WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika lief noch etwas besser. Hinzu kommen wie gehabt außerdem die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Spiel bei MagentaTV gesehen haben, insgesamt dürfte die Reichweite also bei über 10 Millionen gelegen haben.

Beim jungen Publikum war die WM-Dominanz noch größer: 3,01 Millionen Fans waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse starken 56,1 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren 49,6 Prozent drin. Schon die Vorberichterstattung verfolgten im ZDF übrigens 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit lag der Sender sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum bei mehr als 20 Prozent Marktanteil. Die Analyse des Spiels sahen später noch mehr als viereinhalb Millionen Fans, bei den Jüngeren erreichte das ZDF damit 43,9 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 23,5 Prozent hat das ZDF den Montag selbstredend dominiert. Dazu beigetragen hat natürlich vor allem die Fußballübertragung, aber auch in der Daytime war man gewohnt erfolgreich. So lag beispielsweise "Bares für Rares" am Nachmittag bei extrem starken 24,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die Mainzer einen Tagesmarktanteil in Höhe von 27,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;