Das Erste hat am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 24,4 Prozent erzielt, damit war man mit Abstand der erfolgreichste Sender des Tages. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Tatsache, dass beim Sender gleich zwei WM-Spiele zu sehen waren. Streng genommen waren es sogar zweieinhalb: In der Nacht auf Dienstag zeigte man noch die zweite Hälfte des Aufeinandertreffens zwischen Belgien und den USA, das mehr als 30 Prozent Marktanteil in den wichtigsten Zuschauergruppen holte. Abends lief es dann noch besser.

Mit dem Match zwischen Argentinien und Ägypten erreichte Das Erste ab 18 Uhr durchschnittlich 6,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 35,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 44,7 Prozent gemessen. Das um 22 Uhr angepfiffene Spiel zwischen der Schweiz und Kolumbien kam auf 5,74 Millionen Fans sowie 42,3 (gesamt) und 49,4 Prozent Marktanteil (14-49). Die Reichweite war hier wohl auch deshalb nicht noch höher, weil das Spiel bis ins Elfmeterschießen ging und entsprechend lange dauerte.

Meistgesehene Sendung des Tages war jedoch die "Tagesschau", die es auch dank des starken WM-Vorlaufs auf 7,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Von diesem starken Lead-In profitierte schließlich auch das Primetime-Programm des Senders. So zeigte Das Erste zur besten Sendezeit die vierte und letzte Folge der WM-Doku "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum". 3,67 Millionen Menschen waren hier mit dabei und sorgten nicht nur insgesamt für 18,0 Prozent Marktanteil, sondern auch für 30,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Solche Werte wären ohne das WM-Umfeld wohl undenkbar gewesen, die Programmplaner haben die Doku also sehr sinnvoll platziert. Die meistgesehene Sendung in der Primetime lief jedoch im ZDF, das die kurze Spielpause perfekt nutzte. Mit dem Krimi "Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben" unterhielten die Mainzer 4,08 Millionen Menschen, damit waren 20,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. "Helen Dorn" lag gegen das WM-Spiel der Schweiz später noch bei 1,64 Millionen sowie guten 10,6 Prozent. "Markus Lanz" kam ab kurz vor Mitternacht nur noch auf 6,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;