Am Mittwoch ist ausnahmsweise mal kein WM-Spiel zu sehen gewesen, das eröffnete auch den Privatsendern die Möglichkeit, gute Quoten einzufahren. Am besten hat das Sat.1 genutzt: "Das große Backen - Die Profis" hat im Vergleich zu den vergangenen Wochen spürbar zugelegt. 1,18 Millionen Menschen sahen zu, das waren rund 250.000 mehr als vor sieben Tagen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil von 6,2 auf 9,5 Prozent.

Für Sat.1 sind das richtig gute Werte. 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, kein anderer Privatsender war nach 20:15 Uhr erfolgreicher. Geschlagen geben musste man sich jedoch "Aktenzeichen XY… Vermisst" im ZDF. Eine Wiederholung von "Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" holte am späten Abend in Sat.1 immerhin noch 6,4 Prozent. Keine guten Nachrichten kommen derweil aus dem Vorabend: "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" erreichte mal wieder nur 2,2 Prozent, mit 490.000 Zuschauern setzte es sogar ein Reichweitentief.

RTL hatte dagegen große Probleme in der Primetime. Das chronisch schwache "Die Bachelors" unterhielt auch in der WM-freien Zeit nur 580.000 Menschen, damit lag das Format in etwa auf dem Niveau der vergangenen Wochen. In der klassischen Zielgruppe reichte es trotzdem nur zu 5,3 Prozent. Einen deutlichen Aufschwung erlebte RTL ab 22:30 Uhr: "Stern TV" kam auf 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei 220.000 von ihnen aus der klassischen Zielgruppe kamen. Beim jungen Publikum stieg der Marktanteil damit auf 10,3 Prozent. Das "Nachtjournal" erreichte sogar 13,3 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, wo alte "Bella Italia - Camping auf Deutsch"-Ausgaben den Sendeplatz derzeit erfolgreich für die neue Staffel aufwärmen. 530.000 Menschen sahen sich eine Wiederholung des Formats an, RTLzwei lag damit nur knapp hinter RTL. Beim jungen Publikum reichte es zu 6,4 Prozent, hier ließen die Camper die "Bachelors" also hinter sich. Kabel Eins erzielte mit dem Film "Over the Top" beim jungen Publikum übrigens noch bessere 6,9 Prozent, insgesamt sahen 500.000 Menschen zu.

Ziemlich ernüchternd verlief der Abend für ProSieben und Vox. 580.000 Menschen sahen sich bei ProSieben den Film "Nur ein kleiner Gefallen" an, beim jungen Publikum wurden damit 5,9 Prozent Marktanteil gemessen. "Gesetz der Rache" lag danach bei 5,3 Prozent. Vox zeigte insgesamt vier "Bones"-Folgen, die mit nur etwas mehr als 2 Prozent starteten. Hintenraus stieg der Marktanteil noch bis auf 5,4 Prozent, aber auch das ist für den Sender kein Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;