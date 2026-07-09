3,65 Millionen Menschen haben am Mittwochabend zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Vermisst" im ZDF gesehen. Damit waren die Mainzer nach 20:15 Uhr der erfolgreichste Sender, der Marktanteil lag bei 18,9 Prozent. Dennoch hätte "XY" damit fast einen Tiefstwert aufgestellt: Sowohl die regulären Ausgaben der Sendung als auch die diversen Ableger ("XY gelöst" und "XY History" ausgenommen) laufen regelmäßig deutlich besser. Schlechter lief es bislang erst einmal: Im Mai 2025, als man eine Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Vorsicht, Betrug" zeigte.

Und dennoch war gegen das Format am Mittwoch kein Kraut gewachsen - auch nicht beim jungen Publikum. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 19,5 Prozent Marktanteil. Sat.1 landete dahinter bei knapp der Hälfte und kann damit ebenfalls zufrieden sein. Die insgesamt meistgesehene Sendung war "XY" am Mittwoch aber nicht: Sowohl die "Tagesschau" (5,02 Millionen) als auch das "heute journal" (3,75 Millionen) hatten jeweils noch ein größeres Publikum.

In der Primetime musste Das Erste dann aber deutlich kleinere Brötchen backen: Die Wiederholung des Films "Meeresleuchten" unterhielt ab 20:15 Uhr lediglich 2,58 Millionen Menschen, was zu 13,3 Prozent Marktanteil führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 6,7 Prozent drin. Die "Tagesthemen" steigerten sich später beim jungen Publikum auf viel bessere 12,5 Prozent und hielten sich beim Gesamtpublikum bei 12,6 Prozent. Dazwischen lag "Plusminus" bei nur 10,1 Prozent beim Gesamtpublikum, 1,83 Millionen Menschen sahen zu.

Richtig erfolgreich verlief der Abend für 3sat, das zur besten Sendezeit "Die Toten vom Bodensee" zeigte und damit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten brachte. Das entsprach einem Gesamt-Marktanteil in Höhe von 6,9 Prozent. 3sat lag damit in der Primetime nicht nur vor eigentlich größeren Sendern wie ZDFneo, sondern auch vor sämtlichen Privatsendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;