Für Das Erste war es aus sportlicher Sicht ein starker Donnerstag, denn nicht nur auf die Fußball-WM konnte sich der öffentlich-rechtliche Sender verlassen, sondern auch auf die Tour de France. Die überzeugt derzeit am Nachmittag nicht zuletzt beim jungen Publikum - und markierte mit der sechsten Etappe einen vorläufigen Bestwert für das laufende Jahr. Durchschnittlich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Live-Übertragung auf stolze 17,1 Prozent und machten den Sender damit über Stunden hinweg zum Marktführer. Insgesamt wiederum sorgten 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 12,3 Prozent.

Großer Abräumer des Tages war aber natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft, deren erstes Viertelfinale von mehr als acht Millionen Menschen gesehen wurde - und das, obwohl die Partie zwischen Frankreich und Marokko erst um 22:00 Uhr deutscher Zeit begann. Mit durchschnittlich 8,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es das bislang meistgesehene 22-Uhr-Spiel des Turniers ohne deutsche Beteiligung. Ohnehin gelang abseits der DFB-Elf bislang nur zwei WM-Spielen eine höhere Reichweite: Dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika sowie dem am Montag ausgetragenen Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien.

Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil nun auf stolze 49,1 Prozent - fast jeder Zweite, der am späten Abend vor dem Fernseher saß, entschied sich also für die ARD-Übertragung. In Wahrheit dürfte die Reichweite aber freilich noch höher gelegen haben, weil das Spiel auch bei MagentaTV zu sehen war - hierfür liegen allerdings keinerlei Daten vor. Klar ist hingegen, dass das Interesse beim jungen Publikum noch größer war: Dort trieben 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den ARD-Marktanteil gar auf 57,0 Prozent. Ähnlich stark lief es auch für die "Tagesthemen", die in der Halbzeitpause auf 56,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie genau acht Millionen Personen kamen.

Kurios allerdings, dass sich der Sender um 20:15 Uhr zunächst dazu entschieden hatte, noch einmal den ersten Teil der Dokuserie "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" zu wiederholen. Damit waren zwar schöne 14,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin - mit insgesamt 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begann der Abend aber dann doch vergleichsweise verhalten. Immerhin: Im Windschatten der WM gelang "extra 3" schließlich weit nach Mitternacht abermals ein neuer Rekord. Satte 32,3 Prozent Marktanteil erzielte die Satireshow ab 0:30 Uhr beim jungen Publikum. Insgesamt blieben noch 1,44 Millionen Menschen wach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;