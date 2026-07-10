Wohl schon ahnend, dass "Die Bachelors" im Free-TV inzwischen nicht mehr allzu viel reißen können, programmierte RTL die neue Staffel seiner Datingshow in den zurückliegenden Wochen tapfer in Konkurrenz zur Fußball-Weltmeisterschaft und erzielte damit nur sehr überschaubare Quoten. Aber selbst ohne direkte WM-Konkurrenz konnte das Format - wie am Mittwoch geschehen - nichts reißen. Da überrascht es nicht, dass auch das Staffel-Finale einen Tag später aus Quotensicht baden ging.

Mit durchschnittlich 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern spielten "Die Bachelors" um 20:15 Uhr allenfalls eine Nebenrolle. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei gerade mal 4,6 Prozent und damit noch geringfügig unter dem Wert des Vortages. Über die gesamte Staffel hinweg lag der durchschnittliche Marktanteil des Formats ebenfalls bei weniger als fünf Prozent. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren schafften es die "Bachelors" noch auf zweistellige Werte.

Schwacher Trost: Auch die private Konkurrenz konnte am Donnerstag zum Start in den Abend nichts reißen, auch wenn das WM-Achtelfinale bekanntlich erst um 22 Uhr angepfiffen wurde. So erzielte Vox mit dem Spielfilm "Snake Eyes" nur 4,4 Prozent Marktanteil, während "Darüber staunt die Welt" bei ProSieben auf 4,0 Prozent kam. Eine Wiederholung von "Hast du Töne?" wiederum brachte es in Sat.1 auf lediglich 3,8 Prozent Marktanteil.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum lag 3sat noch weit vor den Privaten: "Stralsund - Mörderische Verfolgung" erreichte dort 1,46 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Und auch dem ZDF gelang ganz ohne WM ein Erfolg: 3,45 Millionen Menschen sahen eine "Traumschiff"-Wiederholung, sodass der Marktanteil zunächst bei starken 19,1 Prozent lag - das reichte zu diesem Zeitpunkt gar für die Marktführerschaft. Später am Abend taten sich dann aber auch die Mainzer gegen die WM zunehmend schwer: So erreichte etwa der Auftritt von Altbundespräsident Gauck bei "Markus Lanz" ab 23:36 Uhr nur noch 840.000 Personen, die einen Marktanteil von 8,3 Prozent nach sich zogen, während bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 3,0 Prozent erzielt wurden.

Bei RTL fiel die True-Crime-Doku "Es war Mord!" indes nach den "Bachelors" auf desolate 1,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück, während auch "Deutschlands größte Geheimnisse" in Sat.1 mit 1,8 Prozent ähnlich schlecht performten. Bei ProSieben wiederum blieb eine weitere Folge von "Darüber staunt die Welt" am späten Abend bei 2,5 Prozent hängen, während Vox mit dem Spielfilm "Wild Card" immerhin noch 3,1 Prozent gegen das WM-Viertelfinale schaffte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;