Bevor am Abend die deutschen U19-Junioren im Finale der Europameisterschaft antreten, waren am Freitag schon mal die Juniorinnen an der Reihe - und unterlagen den Spanierinnen im EM-Endspiel mit 0:1. Zu sehen war das Spiel kurzfristig bei Nitro, wo man mit den Quoten sehr zufrieden sein kann: So erreichte schon der halbstündige Countdown ab 17:30 Uhr im Schnitt 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe.

Die erste Hälfte steigerte sich schließlich noch einmal leicht auf 4,9 Prozent und bewegte sich damit bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem Senderschnitt. Insgesamt verfolgten ab 18:00 Uhr durchschnittlich 240.000 Fans das Finale der U19-EM. Genauso viele blieben eine Stunde später dann auch während der zweiten Hälfte dran, die noch für einen Marktanteil von 4,2 Prozent in der Zielgruppe sorgte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wiederum wurden über das gesamte Spiel hinweg noch 3,4 Prozent erzielt. Mit dem Abpfiff ließ das Interesse dann allerdings schlagartig nach: Mehr als 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 0,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe waren für die Nachberichte nicht mehr drin.

Stärkster Spartensender des Tages war Nitro trotz des schönen Fußball-Erfolgs indes nicht - hier lag ZDFinfo mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich vor den Kölnern, die letztlich über den Tag hinweg auf 1,6 Prozent kamen. Aber auch RTL Up war stärker, nicht zuletzt dank der Gerichtsshows, die tagsüber für bis zu 5,7 Prozent sorgten. Am späten Abend sorgte außerdem der Comedy-Klassiker "Nikola" mit bis zu 4,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch eimal für einen plötzlichen Aufschwung.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent lief es darüber hinaus auch für ProSieben Maxx am Freitag äußerst gut. Hier war es nicht zuletzt die Daytime, die den Grundstein für den Erfolg legte, allen voran das Format "Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse", das den Marktanteil auf bis zu 6,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe trieb. Beim Gesamtpublikum belegte indes Sat.1 Gold mit einem stolzen Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent einen beachtlichen sechsten Platz im Sender-Ranking, vor allem dank "K11", das selbst gegen die WM bis zu 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das schafften nicht mal ProSieben und Vox.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;