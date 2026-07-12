Seit vielen Jahren ist die Quizshow "Kaum zu glauben" ein fester Bestandteil im Programm des NDR Fernsehens. Zum Start in die neue Staffel ist nun eine Spezial-Ausgabe zu sehen gewesen, erstmals hat man mit der Produktion das Studio verlassen. Und so kam die Rateshow am Samstagabend erstmals als Open-Air daher, gesendet wurde aus dem Konzertgarten West in Kühlungsborn.

Und der Erfolg, den das NDR Fernsehen mit dem Staffelauftakt einfahren konnte, ist durchaus beachtlich: 1,27 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, der NDR hatte damit in der Primetime mehr Reichweite als sämtliche Privatsender. Der Marktanteil lag außerdem bei sehr guten 8,2 Prozent. Hinter sich lassen konnte Kai Pflaume derweil auch eine andere große Show-Produktion: Die "Starnacht am Wörthersee" kam zur gleichen Zeit im MDR Fernsehen auf 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,4 Prozent.

Zusammengerechnet kamen also alleine NDR und MDR auf eine Reichweite von mehr als 2 Millionen. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso Das Erste am Samstag auffallend schwach auf der Brust war. Die Wiederholung des Krimis "Blutspur Antwerpen" wollten jedenfalls nur 1,84 Millionen Menschen sehen. Weil die Reichweiten am Samstagabend generell ziemlich niedrig waren, reichte das schon für 11,8 Prozent Marktanteil.

Erfolgreichster Sender in der Primetime war das ZDF, das ebenfalls auf einen alten Krimi setzte. Anders als Das Erste unterhielten die Mainzer mit "Ein starkes Team" jedoch 3,24 Millionen Menschen, der Marktanteil lag angesichts dessen bei sehr guten 20,9 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren war der ZDF-Krimi mit 3,1 Prozent jedoch ziemlich schwach unterwegs und landete noch hinter "Blutspur Antwerpen", das 6,7 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;