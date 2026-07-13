ARD und ZDF haben sich auch am WM-freien Sonntag an die Spitze der Quoten-Charts gesetzt. So war die "Tagesschau" mit 4,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern alleine im Ersten die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. Starke 26,1 Prozent erzielten die Nachrichten beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen eine halbe Million Menschen für 20,6 Prozent sorgten.

Um 20:15 Uhr wiederum war es eine "Tatort"-Wiederholung, die mit 4,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,5 Prozent Marktanteil die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum verbuchte. Das ZDF landete mit einer alten Folge der "Frühling"-Reihe ein ganzes Stück dahinter, schaffte mit 2,95 Millionen Personen aber ebenfalls überzeugende 15,8 Prozent Marktanteil. Das "heute-journal" drehte anschließend sogar noch mächtig auf und steigerte die ZDF-Reichweite auf 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 21,8 Prozent Marktanteil nach sich zogen.

Ohne WM im Gegenprogramm hatten aber auch die Privaten nach der wochenlangen Quoten-Durststrecke mal wieder eine Chance. Genutzt hat sie vor allem Sat.1, wo die Wiederholung von "Top Gun: Maverick" insbesondere beim jungen Publikum mächtig abräumte. Mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte der Spielfilm starke 16,4 Prozent Marktanteil und lag in der klassischen Zielgruppe weit vor der Konkurrenz. Aber auch bei den 14- bis 59-Jährigen lief es mit 14,5 Prozent richtig gut. Insgesamt entschieden sich 1,44 Millionen Personen für den Streifen.

Dazu kommt, dass im Anschluss auch noch "John Rambo" punktete: 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben ab 22:51 Uhr dran, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr schöne 13,5 Prozent Marktanteil drin. Unterm Strich reichte es sogar für die Tagesmarktführerschaft in dieser Altersgruppe - wenn auch denkbar knapp: 8,3 Prozent Marktanteil waren im Schnitt drin und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als für Das Erste.

Geholfen hat dem Sender auch "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sucht, das am Vorabend bereits gute 9,1 Prozent Marktanteil erzielte, ehe sich "Newstime" auf 10,5 Prozent steigerte. Bei RTL kämpften hingegen erneut "Diese Ochsenknechts" mit Problemen: Obwohl "RTL aktuell" zuvor noch auf starke 19,1 Prozent gekommen war, fiel die Dokusoap anschließend auf desolate 5,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Um 20:15 Uhr reihte sich RTL mit "Furiosa: A Mad Max Saga" indes bei den 14- bis 49-Jährigen noch knapp vor dem "Tatort" ein und erzielte ordentliche 9,4 Prozent Marktanteil. ProSieben wiederum blieb mit dem Spielfilm "Nur noch ein kleiner Gefallen" bei 7,8 Prozent hängen, während "Hot oder Schrott" bei Vox noch 6,2 Prozent schaffte. Bei Kabel Eins lagen die "Trucker Babes" mit 5,1 Prozent über dem Senderschnitt, während "Scary Movie 5" bei RTLzwei für solide 4,0 Prozent sorgte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;