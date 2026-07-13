Auch wenn sich "Immer wieder sonntags" inzwischen in der letzten Saison befindet - aus Quotensicht ist die ARD-Show nach wie vor ein großer Erfolg. In dieser Woche wurde überraschend sogar ein neuer Bestwert beim jungen Publikum markiert: Durchschnittlich 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten, um den Marktanteil ab kurz nach 10 Uhr auf starke 13,5 Prozent in dieser Altersgruppe zu treiben. Ein noch höherer Wert lässt sich in unserem Quoten-Archiv nicht finden.

Insgesamt war "Immer wieder sonntags" ohnehin eine Bank: Trotz hochsommerlicher Temperaturen entschieden sich im Schnitt 1,19 Millionen Menschen für die Open-Air-Show mit Stefan Mross, sodass der Marktanteil hier bei 18,7 Prozent lag. Viele davon dürften im Anschluss beim "ZDF-Fernsehgarten" nahtlos weitergeschaut haben: Die 90er-Party mit Andrea Kiewel erreichte ab 12:00 Uhr durchschnittlich 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,2 Prozent Marktanteil. Und auch hier gab's übrigens einen Rekord beim jungen Publikum: Mit 13,4 Prozent Marktanteil wiederholte der "Fernsehgarten" noch einmal den vor einem Jahr aufgestellten Bestwert.

Die Dokusoap "That's my Style" konnte den Rückenwind im Anschluss hingegen nicht so recht für sich nutzen und fiel auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, die 9,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Mit dem "Duell der Gartenprofis" lief es danach wieder besser: 1,06 Millionen Menschen sorgten für 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum - als das Format in der Vergangenheit direkt nach dem "Fernsehgarten" lief, waren die Quoten allerdings zumeist noch ein ganzes Stück besser.

Weiter stark performt indes die Tour de France, auf die auch am Sonntag wieder im Ersten Verlass war. Mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Live-Übertragung ab 14:14 Uhr sehr gute 13,6 Prozent Marktanteil. Beeindruckender ist allerdings weiterhin der Erfolg bei den 14- bis 49-Jährigen, wo die neunte Etappe sogar auf hervorragende 19,1 Prozent kam. Und auch an anderer Stelle wusste der Sender in dieser Altersklasse zu überzeugen: So trieb die "Sendung mit der Maus" den Marktanteil schon um 9:30 Uhr auf famose 20,7 Prozent. Bemerkenswert: Im Tages-Ranking belegte der Klassiker mit 240.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren gar den zehnten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;