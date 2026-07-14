Mit der Tragikomödie "Wochenendrebellen" hat Das Erste am Montagabend sehr gute Quoten eingefahren - und dabei handelte es sich nicht einmal um eine Free-TV-Premiere. Der Streifen war vor einem halben Jahr bereits erstmals in Sat.1 zu sehen. Im Ersten kam der Film jetzt auf 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Januar in Sat.1, als die Reichweite bei 1,24 Millionen lag. Mit dem erzielten Marktanteil beim Gesamtpublikum kann Das Erste jetzt zufrieden sein, 14,0 Prozent standen am Ende auf der Uhr.

Noch deutlich besser lief es für den Film jedoch beim jungen Publikum: 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, damit war Das Erste der reichweitenstärkste Sender nach 20:15 Uhr in dieser Altersklasse. Der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. Die Sat.1-Premiere vor einem halben Jahr lief auch gut, und erreichte 470.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Wegen der allgemein höheren TV-Nutzung waren damit damals aber nur 11,2 Prozent Marktanteil drin.

Das Erste hielt an diesem Montag die Quoten beim jungen Publikum noch länger hoch: Die "Tagesthemen" erreichten zunächst 11,9 Prozent und die Doku "Allein in der Flut" kam auf 12,5 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 8,8 Prozent hat es Das Erste am Montag auf den zweiten Platz aller Sender geschafft, nur RTL war mit 10,3 Prozent noch erfolgreicher.

Während Das Erste in der Primetime bei den Jüngeren die höchste Reichweite erzielte, lag insgesamt das ZDF vorn. Mit der Wiederholung des Krimis "Nord Nord Mord - Sievers und der verlorene Hund" unterhielten die Mainzer 4,89 Millionen Menschen, was 26,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dagegen nur 5,6 Prozent gemessen. Das "heute journal" hielt sich im Anschluss insgesamt noch bei mehr als 20 Prozent und steigerte den Marktanteil beim jungen Publikum auf 8,6 Prozent.

Sehr erfolgreich war übrigens auch ZDFneo: Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" erreichten durchschnittlich 1,18 und 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei sehr starken 6,3 und 10,0 Prozent. Eine dritte Folge steigerte sich am späten Abend sogar noch auf 11,4 Prozent, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sank die Reichweite hier jedoch auf 800.000. Am Ende schaffte es der Spartensender mit 5,1 Prozent Tagesmarktanteil bis auf Platz fünf in den Quotencharts - noch vor Vox, Kabel Eins oder den ARD-Dritten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;