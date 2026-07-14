Das frühe Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat einen Rekord aufgestellt. Mit einer Nettoreichweite von 8,436 Millionen im Streaming erreichten Personen setzte sich die Fußball-WM im ZDF in Kalenderwoche 27 locker an die Spitze. Es war der beste Wochenwert seit Einführung des Programmmarken-Rankings - der erst zwei Wochen alte, ebenfalls vom ZDF mit der WM aufgestellte Rekord konnte somit noch einmal um über eine halbe Million getoppt werden.

Den zweiten Platz im Ranking belegt derweil die ARD mit ihrer Berichterstattung zur Fußball-WM. Auch ohne deutsches Spiel war man mit einer Nettoreichweite von 5,597 Millionen Menschen im Streaming sehr stark. Daneben war allerdings auch noch ein anderes Sport-Event gefragt: Weil Prime Video erstmals auch Live-Events ausweisen lässt, katapultierten sich die Wimbledon-Übertragungen des Streamingdienstes auf Anhieb aufs Treppchen: Über die erste Turnierwoche hinweg brachte es Wimbledon auf eine Nettoreichweite von 2,262 Millionen Personen - ein starker Einstand.

Immerhin noch in die Top 10 schaffte es derweil die "Sportschau"-Berichterstattung zur Tour de France, die auf eine Nettoreichweite von 670.000 Personen im Streaming kam. Anders als Wimbledon ist die Tour de France aber auch im Free-TV zu sehen - und zwar auf gleich zwei Sendern. Das Nutzungsverhalten unterscheidet sich in beiden Fällen also deutlich.

Abseits vom Sport knackte neben den Nachrichten von ZDF, ntv und ARD ansonsten lediglich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Millionen-Marke im Programmmarken-Ranking. Stabil mit einer Nettoreichweite von über 900.000 Personen bewegte sich außerdem die RTL+-Realityshow "Prominent getrennt". Zudem gelang dem neuen Format "Bad Boyfriends" ein gelungener Einstand: 534.000 Personen wurden im Streaming erreicht, was für einen guten zwölften Platz reichte. Zum Vergleich: "Match my Ex" verfehlte als erfolgreichstes Joyn-Format der Woche die Top 10 und kam auf eine Streaming-Nettoreichweite von 380.000 Menschen.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 27

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Fußball-WM ZDF 8,436 Sportschau Fußball-WM ARD 5,597 Wimbledon Prime Video 2,262 ZDFheute ZDF 1,694 ntv Nachrichten RTL 1,470 Tagesschau ARD 1,403 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 1,003 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,902 Welt News Axel Springer 0,711 Sportschau Tour de France ARD 0,670 Markus Lanz ZDF 0,564 Bad Boyfriends RTL 0,534 Sport1 News Sport1 0,510 Two and a half Men Amazon 0,474 Ex on the Beach RTL 0,457 Off Campus Amazon 0,432 Alles was zählt RTL 0,426 Der Bachelor RTL 0,417 In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte ARD 0,407 ZDFinfo Doku ZDF 0,397

Dafür waren auch diesmal wieder die "Welt News" in den Top 10 vertreten. Und auch Sport1 konnte - bedingt durch den Rückenwind der Fußball-WM - wieder starke Zahlen verbuchen. In der Woche des deutschen Ausscheidens schnellte die Nettoreichweite der "Sport1 News" im Streaming auf 510.000 Personen nach oben. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutete das ein Plus von rund 80.000 Menschen.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.