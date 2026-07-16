Nachdem das WM-Fieber nach dem frühen Aus des deutschen Teams zwischenzeitlich deutlich abgekühlt war, legt das Turnier nun doch noch einen starken Endspurt hin. Das zweite Halbfinale, in dem Argentinien erst in den letzten Minuten das Spiel drehen und sich gegen England den Einzug ins Finale sichern konnte, erreichte im Ersten im Schnitt 13,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren nochmal rund eine Million mehr als beim ersten Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich am Abend zuvor.

Es war damit natürlich die mit Abstand reichweitenstärkste Partie ohne deutsche Beteiligung bei diesem Turnier. Der Marktanteil kletterte auf 56,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 68,5 Prozent noch ein ganzes Stück höher aus. 62,3 Prozent betrug der Marktanteil in der Altersgruppe 14-59. Wie immer gilt: Dazu kommt noch eine unbekannte Zahl an Fußball-Fans, die die Partie bei MagentaTV verfolgt haben, auch wer das Spiel beispielsweise in einer Kneipe gesehen hat, ist hier nicht erfasst.

Die kurzen "Tagesthemen" in der Halbzeitpause erreichten 12,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - wobei natürlich fraglich ist, wie viele davon wirklich die Sendung verfolgt haben und wie viele eher eine Toilettenpause eingelegt haben. Es war jedenfalls die zweithöchste "Tagesthemen"-Reichweite in diesem Jahr. Für Berichterstattung vor und nach dem Spiel weist die ARD nur eine gemeinsame Durchschnitts-Reichweite von 5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus. 35,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 46,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Als Das Erste dann im Anschluss ab 23:55 Uhr eine "Money Maker"-Folge über den Mode-Influencer Nic Kaufmann zeigte, brach die Reichweite freilich schnell auf 1,06 Millionen ein. Mehr als 15,4 Prozent Marktanteil waren nicht zu holen, was angesichts des gigantischen Vorlaufs schon einen sehr starken Rückgang darstellt. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 18,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;