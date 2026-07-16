Am Mittwochabend war für die Fußball-Konkurrenz gegen das zweite WM-Halbfinale überhaupt kein Stich zu machen, da bildete auch Vox keine Ausnahme: Wiederholungen von "Bones - Die Knochenjägerin" erzielten in der klassischen Zielgruppe teils weniger als 1 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die Werte nur knapp darüber. Mehr Freude macht den Verantwortlichen da sicherlich der Blick auf den Vorabend - dort gab's nämlich sogar neue Jahresbestwerte, zumindest, wenn man die Marktanteile betrachtet.

Nachdem sich "Shopping Queen" am Nachmittag mit nur 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch schwer getan hatte, konnte "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" diesen Wert ab 16 Uhr dann bereits deutlich auf 10,0 Prozent steigern. 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu. Um 17 Uhr ging's für "Zwischen Tüll und Tränen" dann weiter auf hervorragende 12,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach oben. 680.000 Leute sahen hier im Schnitt zu.

"First Dates - Ein Tisch für Zwei" verlor davon im Anschluss zwar wieder 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das Publikum der Sendung einen deutlich jüngeren Altersschnitt hat. In der klassischen Zielgruppe 14-49 blieb der Marktanteil aber konstant hoch bei 12,3 Prozent - wie schon zuvor bei "Zwischen Tüll und Tränen" war das der bislang beste Wert in diesem Jahr. Wermutstropfen: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es nicht ganz so gut aus, mit 8,5 Prozent für "Zwischen Tüll und Tränen" und 7,4 Prozent für "First Dates" lagen aber auch hier beide Formate im grünen Bereich.

"Das perfekte Dinner" erzielte ab 19 Uhr dann noch 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,8 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Insgesamt hatten hier im Schnitt 0,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;